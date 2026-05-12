Recept za domaći jafa keks: Kada ga jednom probate nikad više nećete poželjeti kupovni

Isprobajte recept za domaći jafa keks koji će vas vratiti u djetinjstvo. Uživajte u bogatom ukusu narandže i čokolade.

Malo je slatkiša koji bude toliku nostalgiju kao jafa keks. Prepoznatljiva kombinacija ukusa narandže, tanke čokoladne glazure i mekanog biskvita godinama je jedan od omiljenih slatkih zalogaja. Ipak, domaća verzija donosi potpuno drugačiji doživljaj, bogatiji ukus, intenzivniju aromu citrusa i mekanu teksturu koja se topi u ustima.

Ovi domaći jafa keks pravi se iz tri sloja: laganog biskvita sa bademima i maslacem, osvežavajućeg želea od narandže i završnog sloja tamne čokolade. Iako djeluju elegantno i pomalo poslastičarski zahtjevno, uz malo strpljenja dobijate kolačiće koji lako mogu da zamijene kupovne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: keks/kolači

Porcije/Količina: oko 12 komada

Vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 35 minuta + najmanje 2 sata hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za žele od narandže:

60 g šećera

1 kašika rendane kore narandže

1 kesica želatina

100 ml cijeđenog soka od narandže

120 ml vode

Za biskvit:

40 g maslaca

60 g šećera u prahu

20 g brašna

40 g mljevenih blanširanih badema

malo rendane kore narandže

2 bjelanca

prstohvat soli

Za čokoladni sloj:

120 g tamne čokolade

1. korak: Priprema želea od narandže

U manjoj šerpi sjedinite šećer, vodu i koru narandže. Kuvajte dok tečnost djelimično ne ispari i dobije intenzivniju aromu. Za to vrijeme želatin potopite u hladnu vodu kako bi omekšao.

2. korak: Dodavanje želatina

Procijedite vruć sirup, dodajte ocijeđen želatin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Sipajte sok od narandže i sve dobro promiješajte. Smjesu ulijte u manji pleh ili posudu obloženu folijom i ostavite u frižideru dok se potpuno ne stegne.

3. korak: Priprema smjese za biskvit

U posudi pomešajte šećer u prahu, brašno, mljevene bademe i koru narandže sa omekšalim maslacem, pa u to umiješajte bjelanca koja ste umutili u lagani snijeg sa prstohvatom soli.

4. korak: Pečenje biskvita

Kalup za mafine ili manje okrugle kalupe premažite maslacem. Rasporedite smjesu i pecite u zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 10 minuta, dok biskvit ne postane blago zlatan. Ostavite da se potpuno ohladi.

Ako nemate okrugli sjekač, možete koristiti malu čašu ili poklopac odgovarajuće veličine.

5. korak: Formiranje jafa keksa

Stegnuti žele isjecite na krugove približne veličine biskvita i pažljivo ih stavite preko svakog kolačića.

6. korak: Čokoladni završetak

Tamnu čokoladu otopite na pari i ostavite kratko da se prohladi. Kašičicom prelijte svaki keks tako da čokolada prekrije žele i dio biskvita. Ostavite kolačiće da se čokolada potpuno stegne prije služenja.

(Stvar ukusa/Mondo)