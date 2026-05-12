Recept za domaći jafa keks: Kada ga jednom probate nikad više nećete poželjeti kupovni

Malo je slatkiša koji bude toliku nostalgiju kao jafa keks. Prepoznatljiva kombinacija ukusa narandže, tanke čokoladne glazure i mekanog biskvita godinama je jedan od omiljenih slatkih zalogaja. Ipak, domaća verzija donosi potpuno drugačiji doživljaj, bogatiji ukus, intenzivniju aromu citrusa i mekanu teksturu koja se topi u ustima.
Ovi domaći jafa keks pravi se iz tri sloja: laganog biskvita sa bademima i maslacem, osvežavajućeg želea od narandže i završnog sloja tamne čokolade. Iako djeluju elegantno i pomalo poslastičarski zahtjevno, uz malo strpljenja dobijate kolačiće koji lako mogu da zamijene kupovne.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: keks/kolači
Porcije/Količina: oko 12 komada
Vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 35 minuta + najmanje 2 sata hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za žele od narandže:
- 60 g šećera
- 1 kašika rendane kore narandže
- 1 kesica želatina
- 100 ml cijeđenog soka od narandže
- 120 ml vode
Za biskvit:
- 40 g maslaca
- 60 g šećera u prahu
- 20 g brašna
- 40 g mljevenih blanširanih badema
- malo rendane kore narandže
- 2 bjelanca
- prstohvat soli
Za čokoladni sloj:
- 120 g tamne čokolade
Priprema:
1. korak: Priprema želea od narandže
U manjoj šerpi sjedinite šećer, vodu i koru narandže. Kuvajte dok tečnost djelimično ne ispari i dobije intenzivniju aromu. Za to vrijeme želatin potopite u hladnu vodu kako bi omekšao.
2. korak: Dodavanje želatina
Procijedite vruć sirup, dodajte ocijeđen želatin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Sipajte sok od narandže i sve dobro promiješajte. Smjesu ulijte u manji pleh ili posudu obloženu folijom i ostavite u frižideru dok se potpuno ne stegne.
3. korak: Priprema smjese za biskvit
U posudi pomešajte šećer u prahu, brašno, mljevene bademe i koru narandže sa omekšalim maslacem, pa u to umiješajte bjelanca koja ste umutili u lagani snijeg sa prstohvatom soli.
4. korak: Pečenje biskvita
Kalup za mafine ili manje okrugle kalupe premažite maslacem. Rasporedite smjesu i pecite u zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 10 minuta, dok biskvit ne postane blago zlatan. Ostavite da se potpuno ohladi.
možete koristiti malu čašu ili poklopac odgovarajuće veličine.
5. korak: Formiranje jafa keksa
Stegnuti žele isjecite na krugove približne veličine biskvita i pažljivo ih stavite preko svakog kolačića.
6. korak: Čokoladni završetak
Tamnu čokoladu otopite na pari i ostavite kratko da se prohladi. Kašičicom prelijte svaki keks tako da čokolada prekrije žele i dio biskvita. Ostavite kolačiće da se čokolada potpuno stegne prije služenja.
(Stvar ukusa/Mondo)