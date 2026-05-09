Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Slani bakin kolač sa jogurtom: Toliko je dobar da ćete ga praviti skoro svaki dan

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Pripremite slani bakin kolač sa jogurtom. Savršen za doručak ili večeru, a lako se pravi od sastojaka koje imate kod kuće.

Slani bakin kolač sa jogurtom Izvor: Shutterstock

Kada vam treba nešto brzo, ukusno i zasitno, slane galete su uvijek odličan izbor. Hrskave spolja, a mekane i vazdušaste iznutra, savršene su za doručak, večeru ili posluženje gostima.

Najljepše od svega je što se prave od jednostavnih sastojaka koje gotovo uvijek imamo kod kuće, a mogu se kombinovati uz sir, pavlaku, ajvar ili suhomesnate proizvode.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo 

Porcije/Količina: oko 8–10 galeta

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 15 minuta + 30 minuta odmaranja tijesta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 1 kašičica soli
  • 100 ml mlijeka
  • 200 ml jogurta
  • 200 ml ulja
  • 500 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo

Priprema:

1. korak: Priprema suvih sastojaka

U jednoj posudi sjedinite brašno, so i prašak za pecivo, pa dobro promiješajte. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

2. korak: Mućenje tečnih sastojaka

U drugoj posudi umutite jaja, mlijeko, jogurt i ulje dok ne dobijete glatku smjesu.

3. korak: Sjedinjavanje tijesta

Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smjesu uz stalno miješanje kako biste dobili ujednačeno tijesto bez grudvica.

Ne pretjerujte sa brašnom,

smjesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali i dalje dovoljno mekana da se lako rasporedi po aparatu.

4. korak: Odmaranje smjese

Ostavite tijesto da odmori oko 30 minuta kako bi galete bile mekše i ljepše teksture.

5. korak: Priprema aparata

Aparat za galete lagano premažite uljem pomoću ubrusa i zagrijte ga.

6. korak: Pečenje galeta

Na sredinu ploče sipajte dvije kašike tijesta, zatvorite aparat i pecite dok galete ne postanu zlatne i hrskave. 

