Slani bakin kolač sa jogurtom: Toliko je dobar da ćete ga praviti skoro svaki dan

Pripremite slani bakin kolač sa jogurtom. Savršen za doručak ili večeru, a lako se pravi od sastojaka koje imate kod kuće.
Kada vam treba nešto brzo, ukusno i zasitno, slane galete su uvijek odličan izbor. Hrskave spolja, a mekane i vazdušaste iznutra, savršene su za doručak, večeru ili posluženje gostima.
Najljepše od svega je što se prave od jednostavnih sastojaka koje gotovo uvijek imamo kod kuće, a mogu se kombinovati uz sir, pavlaku, ajvar ili suhomesnate proizvode.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 8–10 galeta
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 15 minuta + 30 minuta odmaranja tijesta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 jaja
- 1 kašičica soli
- 100 ml mlijeka
- 200 ml jogurta
- 200 ml ulja
- 500 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
Priprema:
1. korak: Priprema suvih sastojaka
U jednoj posudi sjedinite brašno, so i prašak za pecivo, pa dobro promiješajte. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.
2. korak: Mućenje tečnih sastojaka
U drugoj posudi umutite jaja, mlijeko, jogurt i ulje dok ne dobijete glatku smjesu.
3. korak: Sjedinjavanje tijesta
Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smjesu uz stalno miješanje kako biste dobili ujednačeno tijesto bez grudvica.
smjesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali i dalje dovoljno mekana da se lako rasporedi po aparatu.
4. korak: Odmaranje smjese
Ostavite tijesto da odmori oko 30 minuta kako bi galete bile mekše i ljepše teksture.
5. korak: Priprema aparata
Aparat za galete lagano premažite uljem pomoću ubrusa i zagrijte ga.
6. korak: Pečenje galeta
Na sredinu ploče sipajte dvije kašike tijesta, zatvorite aparat i pecite dok galete ne postanu zlatne i hrskave.
(Stvar ukusa/Mondo)