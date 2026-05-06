logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za fritatu sa krompirom za kojom su mreže poludjele: Gotova za 15 minuta, a ukus obara s nogu

Recept za fritatu sa krompirom za kojom su mreže poludjele: Gotova za 15 minuta, a ukus obara s nogu

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte recept za fritatu sa krompirom koja je postala hit na mrežama. Hrskava spolja, sočna iznutra, gotova je za 15 minuta.

Fritata sa krompirom recept Izvor: Shutterstock

Ukoliko tražite brz, ukusan i drugačiji obrok koji se priprema u samo jednom tiganju, ova fritata od krompira je pravo rješenje. Spolja hrskavo, a iznutra mekano i sočno. Super je za doručak, večeru ili brzi obrok kada nemate mnogo vremena.

Ovaj viralni recept osvojio je društvene mreže zahvaljujući savršenoj kombinaciji hrskavog krompira i topljenog sira, a mnogi tvrde da je ovo najbrži i najukusniji obrok koji su probali u skorije vrijeme.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 1–2 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 srednja krompira (oljuštena)
  • 2–3 jaja
  • 2–3 kašike ulja (maslinovo ili po izboru)
  • 1/2 šolje rendanog sira (kačkavalj, mocarela ili čedar)
  • so i biber po ukusu
  • Po želji: šunka, slanina ili ćuretina, spanać, paradajz ili pečurke, ljuti sos

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje

Zagrijte neljepljivi tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte ulje.

2. korak: Priprema krompira

Krompir narendajte direktno u tiganj na krupno rende ili uz pomoć ljuštilice i ravnomjerno rasporedite da formira tanak sloj poput kore. Posolite i pobiberite.

3. korak: Pečenje

Pecite bez miješanja 5 do 7 minuta, dok donja strana ne postane zlatna i hrskava.

4. korak: Dodavanje jaja

Umutite jaja i ravnomjerno ih prelijte preko krompira. Ostavite da se kratko stegnu, oko 1–2 minuta.

Pecite na srednjoj temperaturi:

Prejaka vatra može pregorjeti krompir spolja, a ostaviti ga sirovim iznutra.

5. korak: Dodavanje ostalih sastojaka

Na jednu polovinu dodajte sir i dodatke po želji.

6. korak: Preklapanje

Preklopite drugu polovinu preko fila poput sendviča ili tortilje, blago pritisnite i pecite još 1–2 minuta dok se sir ne istopi.

7. korak: Serviranje

Izvadite iz tiganja, kratko prohladite i servirajte dok je toplo i hrskavo. 

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA