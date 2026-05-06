Recept za fritatu sa krompirom za kojom su mreže poludjele: Gotova za 15 minuta, a ukus obara s nogu

Otkrijte recept za fritatu sa krompirom koja je postala hit na mrežama. Hrskava spolja, sočna iznutra, gotova je za 15 minuta.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko tražite brz, ukusan i drugačiji obrok koji se priprema u samo jednom tiganju, ova fritata od krompira je pravo rješenje. Spolja hrskavo, a iznutra mekano i sočno. Super je za doručak, večeru ili brzi obrok kada nemate mnogo vremena.

Ovaj viralni recept osvojio je društvene mreže zahvaljujući savršenoj kombinaciji hrskavog krompira i topljenog sira, a mnogi tvrde da je ovo najbrži i najukusniji obrok koji su probali u skorije vrijeme.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 1–2 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 srednja krompira (oljuštena)

2–3 jaja

2–3 kašike ulja (maslinovo ili po izboru)

1/2 šolje rendanog sira (kačkavalj, mocarela ili čedar)

so i biber po ukusu

Po želji: šunka, slanina ili ćuretina, spanać, paradajz ili pečurke, ljuti sos

1. korak: Zagrijavanje

Zagrijte neljepljivi tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte ulje.

2. korak: Priprema krompira

Krompir narendajte direktno u tiganj na krupno rende ili uz pomoć ljuštilice i ravnomjerno rasporedite da formira tanak sloj poput kore. Posolite i pobiberite.

3. korak: Pečenje

Pecite bez miješanja 5 do 7 minuta, dok donja strana ne postane zlatna i hrskava.

4. korak: Dodavanje jaja

Umutite jaja i ravnomjerno ih prelijte preko krompira. Ostavite da se kratko stegnu, oko 1–2 minuta.

Pecite na srednjoj temperaturi: Prejaka vatra može pregorjeti krompir spolja, a ostaviti ga sirovim iznutra.

5. korak: Dodavanje ostalih sastojaka

Na jednu polovinu dodajte sir i dodatke po želji.

6. korak: Preklapanje

Preklopite drugu polovinu preko fila poput sendviča ili tortilje, blago pritisnite i pecite još 1–2 minuta dok se sir ne istopi.

7. korak: Serviranje

Izvadite iz tiganja, kratko prohladite i servirajte dok je toplo i hrskavo.

(Stvar ukusa/Mondo)