Recept za fritatu sa krompirom za kojom su mreže poludjele: Gotova za 15 minuta, a ukus obara s nogu

Otkrijte recept za fritatu sa krompirom koja je postala hit na mrežama. Hrskava spolja, sočna iznutra, gotova je za 15 minuta.
Ukoliko tražite brz, ukusan i drugačiji obrok koji se priprema u samo jednom tiganju, ova fritata od krompira je pravo rješenje. Spolja hrskavo, a iznutra mekano i sočno. Super je za doručak, večeru ili brzi obrok kada nemate mnogo vremena.
Ovaj viralni recept osvojio je društvene mreže zahvaljujući savršenoj kombinaciji hrskavog krompira i topljenog sira, a mnogi tvrde da je ovo najbrži i najukusniji obrok koji su probali u skorije vrijeme.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 1–2 porcije
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 srednja krompira (oljuštena)
- 2–3 jaja
- 2–3 kašike ulja (maslinovo ili po izboru)
- 1/2 šolje rendanog sira (kačkavalj, mocarela ili čedar)
- so i biber po ukusu
- Po želji: šunka, slanina ili ćuretina, spanać, paradajz ili pečurke, ljuti sos
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje
Zagrijte neljepljivi tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte ulje.
2. korak: Priprema krompira
Krompir narendajte direktno u tiganj na krupno rende ili uz pomoć ljuštilice i ravnomjerno rasporedite da formira tanak sloj poput kore. Posolite i pobiberite.
3. korak: Pečenje
Pecite bez miješanja 5 do 7 minuta, dok donja strana ne postane zlatna i hrskava.
4. korak: Dodavanje jaja
Umutite jaja i ravnomjerno ih prelijte preko krompira. Ostavite da se kratko stegnu, oko 1–2 minuta.
Prejaka vatra može pregorjeti krompir spolja, a ostaviti ga sirovim iznutra.
5. korak: Dodavanje ostalih sastojaka
Na jednu polovinu dodajte sir i dodatke po želji.
6. korak: Preklapanje
Preklopite drugu polovinu preko fila poput sendviča ili tortilje, blago pritisnite i pecite još 1–2 minuta dok se sir ne istopi.
7. korak: Serviranje
Izvadite iz tiganja, kratko prohladite i servirajte dok je toplo i hrskavo.
(Stvar ukusa/Mondo)