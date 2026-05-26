Veliki povratak trenda iz šezdesetih: Kako da kreirate luksuzan kameni vrt koji ne zahtijeva mnogo truda i vode

Kameni vrtovi ponovo su veliki trend u uređenju dvorišta. Osim što izgledaju moderno i elegantno, zahtijevaju manje održavanja i troše mnogo manje vode.
- Kameni vrtovi ponovo su među najvećim trendovima u uređenju dvorišta.
- Zahtijevaju manje vode i održavanja od klasičnih bašti.
- Uz pravo kamenje i biljke mogu izgledati luksuzno i veoma moderno.
Trendovi u uređenju doma i dvorišta stalno se vraćaju, ali neki nikada potpuno ne izlaze iz mode. Upravo takva priča vezuje se za kamene vrtove, poznate i kao kamenjari, koji ponovo postaju jedan od najvećih trendova u uređenju spoljnog prostora.
Nekada su bili posebno popularni šezdesetih godina, a danas ih sve češće viđamo u modernim dvorištima zbog praktičnosti, jednostavnog održavanja i elegantnog izgleda.
Stručnjaci za pejzažno uređenje smatraju da je razlog njihove velike popularnosti i sve veća potreba za dvorištima koja troše manje vode i ne zahtijevaju mnogo rada.
Zašto su kameni vrtovi ponovo u modi?
Za razliku od klasičnih cvijetnih leja koje tokom zime često izgledaju prazno i zapušteno, kameni vrtovi imaju strukturu i tokom cijele godine zadržavaju dekorativan izgled.
Upravo zato mnogi ih danas biraju kao praktično i estetski privlačno rješenje za dvorište.
Veliku popularnost donijeli su im i društvene mreže poput TikTok i Instagram, gdje korisnici masovno dijele ideje za uređenje kamenjara, minimalističkih bašti i takozvanih zen vrtova.
Kameni vrt traži manje vode i održavanja
Jedna od najvećih prednosti kamenjara jeste to što zahtijevaju mnogo manje održavanja od tradicionalnih vrtova.
Uz kamenje se najčešće sade otporne biljke koje podnose sušu i visoke temperature, pa nije potrebno često zalivanje.
Zbog toga su kameni vrtovi posebno popularni:
- u toplijim krajevima,
- kod ljudi koji nemaju mnogo vremena za održavanje,
- i kod onih koji žele moderno uređeno dvorište bez velikih troškova.
Stručnjaci ističu da kamenjari mogu pomoći i u smanjenju potrošnje vode, što postaje sve važnije zbog toplijih ljeta i sušnih perioda.
Kako da napravite kameni vrt u svom dvorištu?
Kameni vrt može biti veoma jednostavan, ali i pravi mali pejzažni projekat. Neki biraju minimalistički stil sa šljunkom i nekoliko biljaka, dok drugi prave male staze, potoke ili zen kutke za opuštanje.
Dobra stvar je što gotovo da ne postoje stroga pravila - najvažnije je da vrt odgovara prostoru i vašem ukusu. Čak i mala površina uz ogradu ili stazu može izgledati veoma efektno uz:
- dekorativno kamenje,
- šljunak,
- sukulente,
- ukrasne trave,
- i biljke otporne na sušu.
Biljke koje su idealne za kamenjare
Za kamene vrtove najčešće se biraju biljke koje uspijevaju i sa manje vode.
Među popularnim izborima su:
- majčina dušica,
- ukrasne trave,
- sukulenti,
lavanda,
- i niske cvjetnice otporne na sunce.
Osim što lijepo izgledaju, ove biljke uglavnom traže minimalnu njegu.
Veliki povratak trenda iz šezdesetih: Kako da kreirate luksuzan kameni vrt koji ne zahtijeva mnogo truda i vode
Lavanda
Trend koji spaja praktičnost i estetiku
Kameni vrtovi danas više nisu rezervisani samo za velika dvorišta ili luksuzne kuće.
Sve više ljudi uređuje male kamenjare na terasama, uz staze ili u delovima dvorišta gde trava teško uspeva.
Upravo spoj jednostavnog održavanja, manje potrošnje vode i modernog izgleda razlog je zbog kog se trend iz šezdesetih ponovo vratio među najpopularnije ideje za uređenje eksterijera.