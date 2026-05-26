Veliki povratak trenda iz šezdesetih: Kako da kreirate luksuzan kameni vrt koji ne zahtijeva mnogo truda i vode

Kameni vrtovi ponovo su veliki trend u uređenju dvorišta. Osim što izgledaju moderno i elegantno, zahtijevaju manje održavanja i troše mnogo manje vode.

Trendovi u uređenju doma i dvorišta stalno se vraćaju, ali neki nikada potpuno ne izlaze iz mode. Upravo takva priča vezuje se za kamene vrtove, poznate i kao kamenjari, koji ponovo postaju jedan od najvećih trendova u uređenju spoljnog prostora.

Nekada su bili posebno popularni šezdesetih godina, a danas ih sve češće viđamo u modernim dvorištima zbog praktičnosti, jednostavnog održavanja i elegantnog izgleda.

Stručnjaci za pejzažno uređenje smatraju da je razlog njihove velike popularnosti i sve veća potreba za dvorištima koja troše manje vode i ne zahtijevaju mnogo rada.

Zašto su kameni vrtovi ponovo u modi?

Za razliku od klasičnih cvijetnih leja koje tokom zime često izgledaju prazno i zapušteno, kameni vrtovi imaju strukturu i tokom cijele godine zadržavaju dekorativan izgled.

Upravo zato mnogi ih danas biraju kao praktično i estetski privlačno rješenje za dvorište.

Veliku popularnost donijeli su im i društvene mreže poput TikTok i Instagram, gdje korisnici masovno dijele ideje za uređenje kamenjara, minimalističkih bašti i takozvanih zen vrtova.

Kameni vrt traži manje vode i održavanja

Jedna od najvećih prednosti kamenjara jeste to što zahtijevaju mnogo manje održavanja od tradicionalnih vrtova.

Uz kamenje se najčešće sade otporne biljke koje podnose sušu i visoke temperature, pa nije potrebno često zalivanje.

Zbog toga su kameni vrtovi posebno popularni:

u toplijim krajevima,

kod ljudi koji nemaju mnogo vremena za održavanje,

i kod onih koji žele moderno uređeno dvorište bez velikih troškova.

Stručnjaci ističu da kamenjari mogu pomoći i u smanjenju potrošnje vode, što postaje sve važnije zbog toplijih ljeta i sušnih perioda.

Kako da napravite kameni vrt u svom dvorištu?

Kameni vrt može biti veoma jednostavan, ali i pravi mali pejzažni projekat. Neki biraju minimalistički stil sa šljunkom i nekoliko biljaka, dok drugi prave male staze, potoke ili zen kutke za opuštanje.

Dobra stvar je što gotovo da ne postoje stroga pravila - najvažnije je da vrt odgovara prostoru i vašem ukusu. Čak i mala površina uz ogradu ili stazu može izgledati veoma efektno uz:

dekorativno kamenje,

šljunak,

sukulente,

ukrasne trave,

i biljke otporne na sušu.

Biljke koje su idealne za kamenjare

Za kamene vrtove najčešće se biraju biljke koje uspijevaju i sa manje vode.

Među popularnim izborima su:

majčina dušica,

ukrasne trave,

sukulenti,

lavanda, i niske cvjetnice otporne na sunce.

Osim što lijepo izgledaju, ove biljke uglavnom traže minimalnu njegu.

Trend koji spaja praktičnost i estetiku

Kameni vrtovi danas više nisu rezervisani samo za velika dvorišta ili luksuzne kuće.

Sve više ljudi uređuje male kamenjare na terasama, uz staze ili u delovima dvorišta gde trava teško uspeva.

Upravo spoj jednostavnog održavanja, manje potrošnje vode i modernog izgleda razlog je zbog kog se trend iz šezdesetih ponovo vratio među najpopularnije ideje za uređenje eksterijera.