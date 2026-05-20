Napravite sporo đubrivo za hortenzije u maju: Cvetovi će celog leta biti veliki kao lopte i imati jaču boju

Sporo đubrivo je najbolja domaća prihrana za hortenzije u maju - cijelog ljeta će imati jarke cvjetove velike kao lopte.

Hortenzije su nesumnjive kraljice bašta – oduševljavaju svojim ogromnim cvjetovima koji se zadržavaju na grmovima veći dio ljeta. Međutim, njihovo cvjetanje može biti još obilnije nego obično. Jednostavno primijenite domaće đubrivo sa sporim oslobađanjem u maju - hortenzije to obožavaju.

Kako hortenzije obilno cvjetaju tokom ljeta?

Hortenzije vole plodno, dobro drenirano i kiselo zemljište, zato ne zaboravite da zakiselite alkalni supstrat. Najbolje rastu na sunčanim i djelimično osunčenim područjima. Biljku treba obilno zalivati kišnicom, a dobra je ideja i malčirati je korom četinara, koja zakiseljuje zemljište i štiti od prekomjernog gubitka vlage.

U rano proljeće trebalo bi da orežete izdanke za 1/3 ili 2/3 njihove dužine. A redovno đubrenje, idealno na svake 2-3 nedjelje, takođe je ključno za obilno cvjetanje.

Prirodno đubrivo za hortenzije

Maj je najbolje vrijeme za đubrenje hortenzija jer se žbunje u ovom trenutku aktivno priprema za cvjetanje. Iako su posebni proizvodi dostupni u prodavnicama, vrijedi napraviti domaće đubrivo sa sporim oslobađanjem. To minimizira rizik od prekomjernog đubrenja, što ova biljka ne voli.

Možete pripremiti prirodno đubrivo kombinovanjem biohumusa sa ovsenim pahuljicama - one sadrže visok sadržaj mikronutrijenata – prvenstveno azota, fosfora i kalijuma – kao i enzime koji poboljšavaju strukturu zemljišta i jačaju imunitet biljaka. Velika prednost ovog prirodnog đubriva je njegovo postepeno oslobađanje, što osigurava da su vaše hortenzije stalno nahranjene i stimulisane da cvjetaju. Ovo nije samo zgodno već i bezbjedno.

Kako da pripremite prirodno đubrivo?

Sameljite 2 kašike ovsenih pahuljica i prelijte ih čašom vode.

Ostavite da odstoji nekoliko sati da omekša.

Zatim dodajte 3 kašike komposta i dobro promiješajte.

Sipajte ovo đubrivo direktno ispod hortenzije i ponavljajte svake 2-3 nedjelje.

Đubrivo za intenzivnu boju cvjetova hortenzije

Plavi i ružičasti cvjetovi hortenzije su nevjerovatno upečatljivi. Možete koristiti domaća đubriva da biste pojačali njihovu boju.

Biljka uspijeva u veoma kiselom zemljištu. Da biste to postigli, pomiješajte zemlju ispod hortenzije sa kiselim tresetom i borovim iglicama .

. Takođe možete koristiti rastvor vode i jabukovog sirćeta (1 kašika sirćeta na 3-4 litra vode) i primijenjivati ga jednom mjesečno.

Pospite talog kafe ispod hortenzije da biste zakiselili zemljište.




