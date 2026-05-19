Izvučena Loto "sedmica": 800.000 evra otišlo srećnom dobitniku iz Pančeva

Izvučeni Loto brojevi večeras u 40. kolu 19. maja 2026. godine.

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije večeras je izvučena sedmica, u vrijednosti 1,6 miliona KM, a dobitnik je u Pančevu.

Dobitna kombinacija brojeva je: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.870.000 KM izvučeni su brojevi: 19, 32, 16, 4, 9, 24, 14. U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker igra u 40. kolu iznosila je 810.000 KM, izvučeni su brojevi: 7, 1, 9, 2, 6, 0. Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.