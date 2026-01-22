logo
Predstavnički dom PSBiH: Parlamentarci podržali uvođenje PDV-a na igre na sreću i veće plate za vojnike i policajce

Predstavnički dom PSBiH: Parlamentarci podržali uvođenje PDV-a na igre na sreću i veće plate za vojnike i policajce

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH, kojim bi se igre na sreću uvrstile u sistem indirektnog oporezivanja radi oporezivanja aktivnosti čiji je uticaj društveno negativan.

Usvojene izmjene Zakona o PDV-u, igre na sreću ulaze u sistem oporezivanja Izvor: Shutterstock

"Za" je glasalo 27 poslanika, dok su po četiri bila protiv i suzdržana.

U prvom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na povećanje plata vojnom osoblju Oružanih snaga, posebno na kategoriju vojnika i podoficira koji imaju najniži koeficijent i policijskim službenicima svih policijskih agencija na nivou BiH.

Dom je usvojio izvještaje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2024. godinu, godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2024. godinu, kao i izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2024. godinu.

Predstavnički dom imenovao je Alena Halepa za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojen je i Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Centralne izborne komisije iz reda ostalih.

Poslanici su dali saglasnost i za ratifikaciju tri međunarodna sporazuma čiji potpisnik je BiH.

Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će naredna sjednica ovog doma biti održana 12. februara u 11.00 časova.

