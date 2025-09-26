logo
Uništeno 96 ilegalnih aparata za kockanje

Autor Dušan Volaš
0

Republika uprava za igre na sreću danas je uništila 96 predmeta korištenih za ilegalno priređivanje igara na sreću, čime su, kako je su saopštili, nastavili intenzivne aktivnosti na suzbijanju sive zone u ovoj oblasti.

Uništeno 96 ilegalnih aparata za kockanje Izvor: Republička uprava za igre na sreću

Na regionalnoj deponiji uništeno je osam automata za igre na sreću, 60 samouslužnih terminala, šest video lutrijskih terminala i 22 komada računarske opreme koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnih sudskih odluka.

Vršilac dužnosti direktora Republijke uprave za igre na sreću Draženko Veljanovski je pozvao sve priređivače da usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima i time izbjegnu sankcije.

Takođe je podsjetio priređivače igara na sreću na propisane obaveze odgovornog priređivanja igara na sreću, a posebno koje se odnose na sprečavanje učešća maloljetnika u igrama na sreću, kao i osoba zavisnih o kockanju.

Građani su pozvani da prijave slučajeve učestvovanja maloljetnih lica u igrama na sreću kako bi inspektori pravovremeno preduzeli mjere.

Izvor: Republička uprava za igre na sreću

Veljanovski je takođe rekao da je zahvaljujući, između ostalog i pojačanim inspekcijskim kontrolama od strane Republičke uprave za igre na sreću evidentno povećanje discipline u poštovanju zakonskih obaveza od strane priređivača, što se nesumnjivo odražava i na rast budžetskih prihoda.

"Zaključno sa avgustom ove godine, prihod od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara i poreza na dobitak iznosio je 109.132.895 KM, što je za 5,87% više u odnosu na isti period prošle godine. Vjerujemo da će se trend rasta prihoda po tom osnovu nastaviti i do kraja godine, te da će Republička uprava za igre na sreću u 2025. godini zabilježiti najveći prihod po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u Republici Srpskoj", zaključio je.

Tagovi

igre na sreću Republička uprava za igre na sreću kockanje

