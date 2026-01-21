Kraj poreskih privilegija kladionicama? Naša stranka traži uvođenje PDV-a na igre na sreću

Zastupnici Naše stranke na državnom i federalnom nivou, Mia Karamehić Abazović i Amir Purić, predstavili su danas zakonske inicijative kojima se igre na sreću stavljaju u okvir pravednog i odgovornog oporezivanja, uz usmjeravanje prihoda u zdravstvo i druge oblasti.

Izvor: Shutterstock

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mia Karamehić Abazović u parlamentarnu proceduru uputila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, kojim se ukida oslobađanje igara na sreću od plaćanja PDV-a.

"Igre na sreću danas su jedina legalna djelatnost koja stvara ovisnost, ostvaruje promet od više milijardi KM, a nije oporezovana na državnom nivou. Alkohol i duhanski proizvodi se, s druge strane, oporezuju i akcizama i PDV-om upravo zbog štetnih posljedica koje imaju po zdravlje građana. Ne postoji nijedan fiskalni, pravni ni društveni razlog da igre na sreću ostanu u povlaštenom položaju u odnosu na sve druge djelatnosti, uključujući i one koje su od životne važnosti za građane", poručila je Karamehić Abazović.

Dodala je da izuzeće igara na sreću ne pripada logici PDV sistema, jer se radi o djelatnosti koja nije ni finansijska, ni osiguravateljska, ni usluga od opšteg interesa, te da je neprihvatljivo da se PDV plaća na hranu, lijekove, knjige i medicinska sredstva, dok se istovremeno ne plaća na djelatnost koja proizvodi ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice, piše Klix.ba.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić predstavio je prijedlog izmjena Zakona o igrama na sreću Federacije BiH, kojima se osigurava stabilan i dugoročan izvor finansiranja zdravstva.

"Danas Federacija od djelatnosti koja ostvaruje promet od oko 1,8 milijardi maraka godišnje prihoduje manje od 35 miliona KM. Predloženim izmjenama taj iznos se povećava na najmanje 150 miliona KM godišnje za Federaciju, uz dodatnih 50 miliona KM za lokalne zajednice. To je pitanje elementarne fiskalne pravičnosti", istakao je Purić.

Posebno je naglašeno da će, od stupanja zakona na snagu do potpunog zatvaranja listi čekanja za onkološke pacijente u Federaciji BiH, sredstva prikupljena po osnovu poreza na uplate i dobitke biti usmjeravana na poseban račun i korištena isključivo za tu svrhu. Nakon toga, zakon precizno definiše raspodjelu sredstava za liječenje teških i rijetkih bolesti, nabavku medicinske opreme, jačanje zdravstvene infrastrukture, borbu protiv ovisnosti, kao i podršku nauci, kulturi, sportu, preduzetništvu i zaštiti žena žrtava porodičnog nasilja.

Iz Naše stranke poručuju da je riječ o popularnoj, ali ne i populističkoj politici.

"Građani vrlo jasno prepoznaju razmjere problema koje igre na sreću proizvode i traže adekvatno oporezivanje ove djelatnosti. Nazivati ovakve prijedloge populizmom najčešće je zamjena za nedostatak argumenata i dolazi upravo iz političkih krugova bliskih kladioničarskim lobijima", poručeno je.

EU direktiva ostavlja državama članicama mogućnost da, u skladu sa vlastitim uslovima i ograničenjima, oporezuju određene vrste igara na sreću, što već čine zemlje poput Belgije, Irske i Njemačke.

Zaključeno je da izmjene zakona na državnom i federalnom nivou imaju jasan cilj zaštitu zdravlja građana, jačanje javnih institucija i prekid dugogodišnje poreske privilegije industrije igara na sreću, čiji promet na nivou oba entiteta i Distrikta Brčko već premašuje 2,5 milijardi KM godišnje i iz godine u godinu raste.

(Mondo)