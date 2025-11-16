Poražavajući podaci: Svako četvrto dijete u BiH ima problem sa kockanjem

Uz podatak da BiH ima gotovo 60.000 patoloških kockara, poražavajuće je da je, prema istraživanjima UNICEF-a, svako četvrto dijete u BiH imalo u jednom trenutku problem s kockanjem.

Izvor: Shutterstock

To samo potvrđuje ono što stručnjaci godinama upozoravaju - da se dobna granica sve više spušta i da među zavisnicima o tom poroku raste znatan broj jako mladih osoba.

Ekspanzija kockarnica

Tako je dobna granica onih koji uživaju u ovoj lošoj navici sve niža, a raznim igrama na sreću sve više se okreću osnovci i srednjoškolci. Sociolog Vladimir Vasić kaže kako imamo ekspanziju kockarnica u blizini škola.

"Bukvalno, djeca su „bombardovana“ tim aparatima za igre na sreću, ali to, opet, nije toliki problem, koliko problem predstavlja online kockanje i taj dvostruki život kod mladih kojima su lako dostupne te igre na sreću. I nije stvar u tome da li imaju ili ne tu dostupnost, već da li im se dovoljno posvećuje pažnja, razgovara li se s njima na adekvatan način, ali i kada govorimo o tinejdžerima, da li im se daje dovoljno novca za džeparac ili im se to uskraćuje", kaže Vasić za „Dnevni avaz“.

Nedovoljno sredstava

Ako im se, govori, uskraćuje ili u slučaju nedovoljnih sredstava džeparca to može da ode u drugu krajnost, odnosno linijom manjeg otpora.

"Ovo govorim iz iskustva, odnosno iz razgovora s djetetom koje ima problem upravo s kockom. Onog momenta kada, da tako kažem, doditelji dignu ruke od djeteta, odnosno kada nedovoljno ili nikako ne komuniciraju s djetetom, onda dolazi problem. Zlo samo nikad ne dolazi. Uvijek je tu čitava kompozicija i kocka je nešto što će sigurno biti veliki problem među mladim ljudima, s obzirom na to da imaju toliko uslova i pogodnosti da kockaju, tako da je pravo čudo sačuvati se od te pošasti", kazuje Vasić.

Bazni problem

Naglašava da je bazni problem u porodici i u odnosima roditelj - dijete. Neophodan je, ističe, iskren odnos, razgovor, pažnja i posvećenost.

"Ne smijemo se voditi time – 'nije to moje dijete' ili 'ne može to moje dijete' i slično. Kockanje je nešto jako opasno i brojni su primjeri za to. Čini mi se da mi ni kao društvo ni kao pojedinci nismo svjesni koliko je zapravo kocka opasna i teška bolest zavisnosti. Fokus smo stavili na narkomaniju i neke devijantne pojave u društvu, ali kocka je, čini mi se, potcijenjena, ali podjednako pravi probleme, ako ne i gore, kao narkomanija i slično", mišljenja je Vasić.

(Mondo)