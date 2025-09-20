Dr Jadranka Stanković za MONDO: Liječenje zavisnosti od kockanja jedan od najvećih izazova (Video)

Specijalista psihijatrije i sistemski porodični psihoterapeut dr Jadranka Stanković za MONDO govori o stanju mentalnog zdravlja nacije, posljedicama ratnih trauma, ali i o jednom od najvećih izazova današnjice – zavisnosti od kockanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na pitanje kako bi ocijenila generalno mentalno stanje nacije doktorica Stanković kaže:

"Evidentno je da je među nama mnogo ljudi koji imaju probleme. Određena patologija postoji, ali s druge strane, ono što ljude na ovim prostorima krasi jeste doza optimizma i posebna vrsta porodične i prijateljske podrške. Zato mentalno zdravlje moramo posmatrati iz dva ugla – teškoće postoje, ali postoje i resursi koje možemo razvijati".

Naša sagovornica ističe da do problema s psihom generalno dolazi kada su nam želje i mogućnosti u raskoraku.

"Problem je što živimo pod snažnim spoljnim uticajima i više se orijentišemo na vanjski svijet, dok zaboravljamo unutrašnji. Diskrepanca između očekivanja i realnog života stvara dodatni pritisak. Posljednjih 15-ak godina sve je veći priliv pacijenata sa anksioznim poremećajima, strahovima, opsesivnim mislima i bolestima zavisnosti", navodi dr Stanković.

Kaže da je liječenje bolesti zavisnosti izuzetno kompleksno, a konkretno liječenja zavisnosti od kockanja vidi kao jedan od najvećih profesionalnih izazova.

"Prvi korak je motivisati pacijenta da shvati da ima problem i da sarađuje. Potom je nužno uključiti i članove porodice, jer bez jasnih granica i kontrole u početnim fazama liječenja nema napretka. Važno je znati da čak 85 odsto osoba koje imaju problem sa kockanjem istovremeno boluju i od depresije", kaže ona.

Kombinacija individualne psihoterapije i grupnih programa podrške, dodaje, daje najbolje rezultate.

"Zavisnost je borba koja traje cijeli život, ali uz stručnu pomoć i podršku porodice moguće je postići stabilnost i kvalitetniji život", poručuje dr Stanković.

Pogledajte cijeli intervju:

(MONDO)