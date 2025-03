HPV vakcina besplatna do 18. rođendana u RS: Epidemiolog za MONDO o prevenciji virusa koji uzrokuje rak grlića materice

Od prije nekoliko dana HPV vakcina u RS je besplatna za uzrast od 9 do 18 godina, odn. do 18. rođendana. Do sada je vakcina bila besplatna za uzrast do 14 godina.

Bio je ovo povod da sa doktorkom Tamarom Nikićević, epidemiologom u JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske porazgovaramo o prednostima vakcine protiv HPV, podsjetimo na njenu efikasnost i rezultate dosadašnjih istraživanja, te da razbijemo neke uobičajene predrasude.

"Devetovalentna HPV vakcina (Gardasil 9) djeluje protiv 9 najčešćih i najopasnijih seksualno prenosivih tipova HPV virusa. Ova vakcina izaziva bolji imuni odgovor kod djece u predtinejdžerskom uzrastu, nego kod starijih osoba i najefikasnija je prije nego što osoba postane seksualno aktivna. Ipak, vakcina se preporučuje i osobama u kasnijem životnom dobu, kao i onima koji su već imali infekciju HPV virusom", kaže doktorica Nikićević za MONDO.

Ističe da je svaka HPV vakcina temeljno testirana na bezbjednost i efikasnost kroz klinička istraživanja prije nego što je predstavljena široj javnosti.

"Monitoring je nastavljen i dalje, kada su vakcine uvedene, pa i sada, nakon više stotina miliona datih doza. Ova vakcina se pokazala kao izuzetno bezbjedna", kaže naša sagovornica.

O njenoj efikasnosti najbolje govori podatak da vakcina djeluje na devet tipova HPV virusa, koji su zajedno odgovorni za 90 odsto slučajeva karcinoma grlića materice.

"Osim od ove vrste karcinoma, vakcina štiti i od nastanka genitalnih bradavica, karcinoma usne duplje i žrijela, vulve, vagine, penisa i donjeg dijela debelog crijeva", dodaje doktorica Nikićević.

Saznajte i zašto je važno da i dječaci dobiju vakcinu:

