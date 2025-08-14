logo
Vlada Srpske dodijelila novac za opštine u FBiH, usvojene uredbe za učeničke domove i laboratoriju

Vlada Srpske dodijelila novac za opštine u FBiH, usvojene uredbe za učeničke domove i laboratoriju

Autor Dušan Volaš
0

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dodjeli finansijske podrške opštinama u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom.

DSC_2473.JPG Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Ova odluka je u skladu sa protokolom o podršci koji su 1. oktobra 2024. godine potpisali predsjednik Republike Srpske i načelnici navedenih opština.

Cilj podrške je, kako je navedeno u saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću, očuvanje mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, kao i jačanje saradnje u oblastima privrede, turizma, poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja i sporta.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Uredbu o uslovima za osnivanje i početak rada ustanova učeničkog standarda, čime se reguliše rad domova učenika i učeničkih kulturnih centara. Ova uredba je donesena u skladu sa Zakonom o učeničkom standardu koji je stupio na snagu u decembru 2024. godine.

Pored toga, prihvaćena je informacija o nastavku opremanja Laboratorije za HLA tipizaciju tkiva i Registra donora matičnih ćelija hematopoeze pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Za ove potrebe izdvojen je ostatak sredstava od donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" u iznosu od 381.589,84 KM, namijenjen za nabavku rashladnih uređaja.

Vlada je takođe prihvatila i Okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. godine sa Ujedinjenim nacijama, čime se podržava dalje unapređenje saradnje institucija Srpske i agencija UN-a.

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila i Informaciju o aktivnostima na izradi Okvira saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. godine između Ujedinjenih nacija u BiH i nadležnih institucija u BiH.

Vlada je saglasna sa tekstom Okvira saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. godine između Ujedinjenih nacija u BiH i nadležnih institucija u BiH i daje saglasnost na isti.

Vlada podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj dalje unapređenje saradnje institucija Republike Srpske i agencija, odnosno fondova Ujedinjenih nacija prisutnih u Republici Srpskoj, odnosno BiH, a uz uvažavanje nadležnosti relevantnih institucija Republike Srpske, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

