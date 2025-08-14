FUP: Musa nije priveden nego "pozvan na razgovor", informisan je o zabrani

Federalna uprava policije saopštila je da je informisala vođu pokreta "Vjera, narod, država" Sanina Musu da je zabranjeno okupljanje muslimanskih vjernika i molitva u Širokom Brijegu.

Izvor: Facebook/screenshot

Iz FUP-a su naveli da Musa nije priveden, već da je pozvan na razgovor o ovom događaju nakon što su od Policijske uprave Široki Brijeg dobili obavještenje o zabrani tog okupljanja.

Musa je prethodnih dana najavljivao dolazak 1.000 ljudi na masovan vjerski obred klanjanja u Širokom Brijegu nakon što je objavljen video-snimak u kojemu je navodno u centru tog mjesta jednoj muslimanki muškarac zabranio da klanja.

Na mjestu okupljanja u Jablanici pojavilo se šest njegovih pristalica.

Musa je bivši pripadnik zloglasnog odreda "El mudžahedin", koji je bio u sastavu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, a njegovi pripadnici su od maja do septembra 1995. godine na Ozrenu izvršili neke od najokrutnijih i najbrutalnijih ratnih zločina nad Srbima.

O jezivim egzekucijama svjedoči podatak da je od 21 tijela koje je ekshumirano u masovnoj grobnici na Stogu čak 17 tijela bilo obezglavljeno.

Musi je martu 2022. godine zabranjen ulazak u Srbiju zbog propagiranja ekstremnog radikalizma i održavanja veze sa vehabijama i selefijama iz Srbije.

(Srna)