Musa otkazao protestni odlazak u Široki Brijeg: Samo šest pristalica se okupilo u Jablanici

Sanin Musa, koji je najavio organizovani odlazak u Široki Brijeg zbog nedavnog napada na ženu tokom klanjanja, otkazao je planirano putovanje. Njegova odluka uslijedila je nakon što je jutros pozvan na informativni razgovor u prostorije Federalne uprave policije.

Izvor: Screenshot/detektor.ba

Iako je Musa otkazao, na dogovorenom mjestu okupljanja u Jablanici pojavilo se šest njegovih pristalica. Oni su se nakratko zadržali u lokalnoj džamiji, odakle ih je glavni imam zamolio da odu, javlja "Deketor.ba".

Jasmin Hujdur, predsjednik medžlisa Islamske zajednice u Jablanici, potvrdio je da ne podržavaju okupljanje koje je najavio Musa.

Istovremeno, policija je jutros na ulazu u Jablanicu kontrolisala kombije i autobuse, najvjerovatnije kao dio mjera predostrožnosti, objavio je "Klix". Ovi događaji uslijedili su nakon kontroverzne najave o protestnom odlasku u Široki Brijeg, a sve zbog slučaja u kojem je jedna žena napadnuta prilikom klanjanja na javnoj površini.