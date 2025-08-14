Razlike u cijenama: Gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje gorivo u Evropi?

Cijene goriva na auto-putevima često su skuplje nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.
Cijena goriva je jedna od najvažnijih stavki u budžetu putnika, naročito tokom ljetnjih mjeseci. Ukoliko putovanje dobro isplanirate, točenje goriva u inostranstvu može doneti značajnu uštedu.
Cijene goriva u Evropskoj uniji se razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosječnim cijenama u 19 evropskih zemalja, razlike dostižu i do 60 centi po litru za benzin i 53 centa za dizel.
Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gdje litar košta 1,38 € (dizel 1,41 €), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 € (dizel 1,76 €).
Najjeftiniji dizel je u Češkoj – 1,39 € (benzin 1,41 €), a najskuplji u Švajcarskoj – 1,92 € (benzin 1,84 €).
Cijene goriva u drugim evropskim zemljama:
Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €
Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €
Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €
Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €
Njemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €
Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €
Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €
Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €
Podaci o cenama u različitim državama mogu imati vremenski odmak, pa navedene iznose treba shvatiti okvirno. Takođe, imajte na umu da su cijene goriva na auto-putevima često skuplje nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.
(Kamatica/MONDO)