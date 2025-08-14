logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razlike u cijenama: Gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje gorivo u Evropi?

Razlike u cijenama: Gdje je najjeftinije, a gdje najskuplje gorivo u Evropi?

Autor Marina Letić
0

Cijene goriva na auto-putevima često su skuplje nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.

Gde je najjeftinije a gdje najskuplje gorivo u Evropi Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Cijena goriva je jedna od najvažnijih stavki u budžetu putnika, naročito tokom ljetnjih mjeseci. Ukoliko putovanje dobro isplanirate, točenje goriva u inostranstvu može doneti značajnu uštedu.

Cijene goriva u Evropskoj uniji se razlikuju od države do države. Prema podacima Evropske komisije o prosječnim cijenama u 19 evropskih zemalja, razlike dostižu i do 60 centi po litru za benzin i 53 centa za dizel.

Najjeftiniji benzin je u Poljskoj, gdje litar košta 1,38 € (dizel 1,41 €), dok je najskuplji u Danskoj – 1,98 € (dizel 1,76 €).

Najjeftiniji dizel je u Češkoj – 1,39 € (benzin 1,41 €), a najskuplji u Švajcarskoj – 1,92 € (benzin 1,84 €).

Cijene goriva u drugim evropskim zemljama:

Hrvatska: Super 1,47 €, dizel 1,49 €
Slovenija: Super 1,44 €, dizel 1,49 €
Portugal: Super 1,70 €, dizel 1,59 €
Luksemburg: Super 1,48 €, dizel 1,44 €
Njemačka: Super 1,67 €, dizel 1,61 €
Austrija: Super 1,53 €, dizel 1,56 €
Italija: Super 1,71 €, dizel 1,65 €
Francuska: Super 1,69 €, dizel 1,62 €

Podaci o cenama u različitim državama mogu imati vremenski odmak, pa navedene iznose treba shvatiti okvirno. Takođe, imajte na umu da su cijene goriva na auto-putevima često skuplje nego na pumpama koje se nalaze neposredno nakon isključenja.

Anketa

Koliko često punite rezervoar i da li to radite do vrha?

  • Punim do vrha kad god točim

    80% (4)

  • Sipam za određeni iznos, ne do vrha

    20% (1)

  • Punim češće po malo, da ne osetim trošak

    0% (0)

  • Samo kad baš moram

    0% (0)

Koliko često punite rezervoar i da li to radite do vrha?

Rezultati

(Kamatica/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo cijene Evropa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ