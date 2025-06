Svi pominju novo gorivo E20: Zašto je korisno i koje zemlje razmišljaju o upotrebi?

Za sada je Super E20 u fazi testiranja, a šira primjena još nije moguća zbog važećih normi koje dozvoljavaju maksimalno 10 odsto etanola u benzinskim gorivima. Bez izmene standarda, E20 se ne može zvanično prodavati.

Izvor: Shutterstock

Kako se širom Evrope sve više govori o smanjenju zagađenja i održivim načinima transporta, pojavila se ideja da bi novo benzinsko gorivo Super E20, koje sadrži 20 posto bioetanola, dvostruko više u odnosu na poznati Super E10, moglo da predstavlja novi korak ka klimatski prihvatljivijem saobraćaju.

Gorivo se od jeseni 2023. testira na jednoj benzinskoj stanici u njemačkom Manhajmu, kako bi se smanjile emisije CO₂ i zavisnost od fosilnih goriva.

Prema podacima njemačkog auto-kluba ADAC i partnera iz industrije poput "CropEnergiesa", korišćenje goriva s većim udelom bioetanola može da smanji emisije ugljen-dioksida i do 80 odsto, zavisno od načina proizvodnje. U kombinaciji s bio-naftom, moguće je postići ukupno smanjenje emisija do 40 odsto.

Za sada je Super E20 u fazi testiranja i koristi se unutar službenog voznog parka kompanije "Südzucker AG". Šira primjena još nije moguća zbog važećih normi koje dozvoljavaju maksimalno 10 odsto etanola u benzinskim gorivima. Bez izmjene standarda, E20 se ne može zvanično prodavati.

Tehnički, većina novijih vozila može da koristi E20, ali proizvođači još nisu dali zvanične potvrde. Kod starijih modela mogu se javiti problemi sa pumpama i sistemima za ubrizgavanje goriva, dok se očekuje i blagi porast potrošnje – u prosjeku oko 3 odsto.

Političku podršku standardizaciji E20 goriva dali su i poslanici konzervativnog CDU-a u Evropskom parlamentu, koji naglašavaju da je prelazak na električna vozila sporiji od planiranog, dok će vozila sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem još dugo biti prisutna na putevima. E20 se zato vidi kao realno i brzo rješenje za smanjenje emisija u tranzicionom periodu

Kako etanol u benzinu smanjuje štetne emisije?

Prema određenim procjenama, gorivo E20 bi udvostručilo količinu etanola u benzinu i moglo bi da smanji emisije iz benzina u EU za 8,2%.

Oznake koje se sastoje od jednog slova i broja nalaze se na pumpama širom Evrope. Mnogi vozači vjerovatno i ne primjećuju te kodove, niti znaju da, kada sipaju gorivo sa takvom oznakom, zapravo u svoje automobile sipaju alkohol.

Pošto goriva želimo da učinimo ekološki prihvatljivim, dodaje se alkohol, u obliku etanola dobijenog iz biljaka. Većina benzina koji se danas prodaje na pumpama u Evropi je mješavina 5% bioetanola i 95% benzina, označena etiketom E5, dok su neke zemlje prešle na novu generaciju goriva koja sadrže do 10% bioetanola, poznatu kao E10.

Izvor: jittawit21/Shutterstock

Kako svet nastoji da smanji uticaj klimatskih promjena, vozači u EU bi uskoro mogli da u svoje rezervoare sipaju još više alkohola.

Standardi EU

Evropski komitet za standardizaciju (CEN) naručio je prije nekoliko godina istraživanje koje je analiziralo troškove i benefite goriva koje sadrži 20% bioetanola - E20. Rezultati projekta, koji je zaključen krajem 2019. godine, pomažu u razvoju novih standarda kvaliteta i specifikacija potrebnih za puštanje na tržište.

Ortvin Kostenobl iz Kraljevskog holandskog instituta za standardizaciju (NEN), koji je predvodio projekat, tada je rekao da su istraživanje započeli sa pretpostavkom da će "države 2030. godine usvojiti E20 kao primarno gorivo".

"Zaključak do kog smo došli jeste da svi automobili koji su na tržištu, kao i oni proizvedeni od 2011. godine do danas, mogu da voze na gorivo sa do 20% etanola", napomenuo je tada.

Zašto je koristan bioetanol?

Iako bioetanol sagorijevanjem takođe emituje CO₂, pošto se proizvodi iz biljaka, a ne iz fosilnih goriva, smatra se obnovljivim gorivom. Smatra se i ekološki prihvatljivijim, jer biljke tokom rasta apsorbuju CO₂ iz atmosfere i "čuvaju ga" prije nego što će biti pretvoren u gorivo. To znači da ne emituju dodatni ugljen-dioksid, kao fosilna goriva.

Jedan litar čistog etanola emituje oko 2/3 emisija u poređenju sa litrom običnog benzina. Međutim, etanol ima manju energetsku vrijednost po litru od benzina, pa će vozilu koje nije optimizovano biti potrebno više goriva da pređe istu razdaljinu, što djelimično smanjuje korist u smanjenju emisija. Takođe, proizvodnja etanola zahteva energiju, najčešće iz fosilnih goriva, što dodatno smanjuje ukupne uštede.

Automobili

Izvor: I am from Mykolayiv/Shutterstock

Ali CEN-ova studija je pokazala da bi, iako bi potrošnja goriva porasla zbog većeg udjela etanola, emisije CO₂ bile niže za 10% u poređenju sa E10.

"Ako koristite standardnu oktansku mešavinu sa 20% bioetanola, potrošnja se povećava za samo 4%", rekao je Kostenobl. Viši udeo etanola može čak povećati oktansku vrednost goriva, a vozila sa gorivom višeg oktanskog broja rade efikasnije.

Istraživači su procenili da bi, ako bi svih 28 zemalja EU (UK je tada još bila članica) prešlo na E20, emisije gasova sa efektom staklene bašte bile smanjene za oko 25,4 miliona tona CO₂, što je oko 8,2% sadašnjih emisija iz benzina u EU.

Postoji zabrinutost u pogledu održivosti proizvodnje bioetanola u velikim razmerama. Većina etanola koji se koristi u EU dobija se fermentacijom šećera iz osnovnih kultura poput kukuruza, pšenice i šećerne repe, što bi značilo da neće biti dovoljno zemljišta za proizvodnju hrane.

Ipak, ulažu se napori u razvoj druge generacije biogoriva koja koriste poljoprivredni otpad i ostatke usjeva.

Koje evropske zemlje razmišljaju o E20?

"CropEnergies" je u oktobru 2023. pokrenuo prvu javnu pumpu za Super E20 u Manhajmu i procijenjenim smanjenjem CO₂ do ~15 % u poređenju sa benzinom.

Na osnovu EU standarda, neke stanice u Holandiji i Francuskoj već nude hE15 (15% etanola) dok se zvanično testira prelazak ka E20/E25.

Švedska već koristi E10, a studije pokazuju da vozila proizvedena poslije 2011. mogu da podrže E20 bez problema. Standardizacija E20 očekuje se do 2030.

Prema procjenama, E20 bi u Evropi imao cijenu sličnu kao i standardni benzin jer etanol nije oporezovan, a razlike u cijeni su minimalne.

(EUpravo zato/Europa.eu)