BHANSA o dronovima: Stari zakon ugrožava bezbjednost letenja, 368 bliskih susreta sa avionima

Usvajanje izmjena Zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) otvara put uvođenju savremene kontrole vazdušnog saobraćaja za dronove u BiH, čime bi se značajno unaprijedila bezbjednost u vazdušnom prostoru, saopšteno je iz ove agencije.

Izvor: mondo/stefan stojanović.

Predložene izmjene Zakona o BHANSA otvaraju put uvođenju tehnologije "Ju-spejs" kao naprednog, automatizovanog sistema za upravljanje prometom bespilotnih letjelica, koji omogućava bezbjednu integraciju dronova u civilne i komercijalne operacije, otvarajući nove mogućnosti za industriju, poljoprivredu, logistiku i hitne službe.

Uvođenjem sistema "Ju-spejs" očekuje se značajno pojednostavljenje procedura i bolja kontrola sve većeg broja dronova u BiH.

Podaci Odjeljenja za upravljanje vazdušnim saobraćajem BHANSA u periodu od decembra 2024. do jula ove godine otkrivaju zabrinjavajuće trendove da je u radijusu od samo 10 kilometara oko piste sarajevskog aerodroma registrovano 2.957 letova dronova, odnosno u prosjeku 13 dnevno.

Iz Agencije navode da je najaktivniji mjesec bio jun ove godine sa više od 540 letova, a zabilježeno je čak 368 bliskih susreta sa pilotiranim avionima, pri čemu je najmanja izmjerena udaljenost bila svega 215 metara, navodeći da i najmanji modeli mogu predstavljati ozbiljan rizik ako se nađu na putu putničkog aviona.

Iz BHANSA upozoravaju da postojeći zakonski okvir, star više od 15 godina, ne zadovoljava više potrebe tržišta, te da je usvajanje izmjena hitan prioritet.

Direktor BHANSA Davorin Primorac rekao je da bez tehnološkog iskoraka koji donosi novi zakon, više neće moći odgovoriti na izazove bezbjednog upravljanja sve većim brojem dronova.

"Svako odgađanje usvajanja izmjena Zakona produžava period u kojem bezbjednost našeg vazdušnog prostora zavisi od zastarjelih rješenja, u našem slučaju zakonodavnom okviru starom 15 godina", upozorio je Primorac.

Bezbjednost u vazdušnom prostoru trenutno osiguravaju BHANSA i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH, koja se stara o registraciji i obuci pilota dronova, dok BHANSA izdaje dozvole za letove i nadgleda uslove bezbjednosti.

Iz ove direkcije i agencije poručuju da je svaki let bez odobrenja nezakonit i predstavlja potencijalnu opasnost po civilni vazdušni saobraćaj.

(Mondo/Srna)