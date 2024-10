Istraživanje na pola miliona žena pokazalo: HPV vakcine izuzetno efikasne protiv raka

HPV vakcine igraju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja žena, posebno kada je u pitanju prevencija raka grlića materice.

Izvor: Shutterstock

Studija objavljena 2024. u prestižnom časopisu "Journal of the National Cancer Institute" iz Škotske nudi dokaze koji potvrđuju dugoročnu efikasnost HPV vakcina. Ova studija, koja je pratila gotovo pola miliona žena, pokazuje koliko je važno vakcinisati djevojčice na vrijeme, u ranom pubertetu, kako bi se smanjio rizik od razvoja raka grlića materice kasnije u životu.

Humani papiloma virus (HPV) je glavni uzrok raka grlića materice, jednog od najčešćih oblika raka kod žena. HPV se prenosi seksualnim kontaktom, a infekcija može godinama proći bez simptoma, sve dok se ne razviju ozbiljni zdravstveni problemi. Srećom, postoje vakcine koje su visoko efikasne u sprečavanju infekcije HPV-om, posebno ako se daju prije nego što osoba postane seksualno aktivna. To je jedan od ključnih razloga zašto se preporučuje da se vakcina protiv HPV-a daje djevojčicama u uzrastu od 11 do 14 godina.

Šta je pokazala studija iz Škotske objavljena 2024. godine?

Škotska studija je pratila žene rođene između 1988. i 1996. godine, od kojih su mnoge vakcinisane kao tinejdžerke. Od ove velike grupe, oko 40.000 žena je primilo vakcinu protiv HPV-a kada su imale 12 ili 13 godina, a gotovo 125.000 žena je vakcinisano kasnije, sa 14 ili više godina. Preostale žene, oko 300.000 njih, nisu bile vakcinisane. Ključni nalaz studije je da nijedna žena koja je primila vakcinu u ranim tinejdžerskim godinama nije razvila rak grlića materice. Ovaj rezultat je izuzetno važan jer potvrđuje da rana vakcinacija pruža potpunu zaštitu od raka grlića materice.

Štaviše, studija je pokazala da čak i one žene koje su primile samo jednu ili dvije doze vakcine, umjesto preporučene tri, nisu razvile rak. Ovo otkriće dodatno naglašava koliko je vakcina efikasna, čak i kada nije primijenjena u punoj dozi.

Izvor: Shutterstock

Današnji protokol za ove vakcine u dječijem uzrastu nalaže davanje dvije doze, jer se pokazalo kako su dvije doze visokoefikasne. Nekadašnji protokol je uključivao davanje tri doze.

"To su zaključci vrlo ozbiljnih studija koje su objasnile zašto se vakcina treba davati u određenom uzrastu. Preporuka je da se vakcine daju od 9 do 14 godina. Zašto je to tako? Ja mogu reći iz ugla imunologa, da je imunološki odgovor vrlo potentan u tom dobu, ali prvi i osnovni razlog zašto se to daje je zato da bin se ustvari dala vakcina djeci prije nego što stupe u seksualne odnose. Znači, HPV virus se prenosi seksualnim putem, najviše. Dakle, mi davanjem djeci prije nego što su stupili u odnose ih štitimo prije nego što dođu u sam kontakt sa virusom, prije nego što mogu se razviti infekcije i karcinomi“, kazala je pedijatrica dr Adisa Čengić, subspecijalistica pedijatrijske imunologije.

Žene koje su vakcinisane između 14. i 22. godine takođe su imale koristi od vakcine, ali u nešto manjoj mjeri. U ovoj grupi zabilježena je incidencija raka grlića materice od 3,2 slučaja na 100.000 žena, što je i dalje značajno niža stopa nego kod žena koje nisu bile vakcinisane, kod kojih je ta stopa iznosila 8,4 slučaja na 100.000.

Ovi podaci ukazuju na to da vakcinacija pruža određeni nivo zaštite čak i kada se primi kasnije u tinejdžerskim godinama ili ranoj odrasloj dobi, ali je najbolji efekat postignut kada se vakcina daje prije nego što osoba postane seksualno aktivna.

Dr Čengić je naglasila i kako su studije potvrdile sigurnost HPV vakcina te da su jako rijetki razlozi zašto neko ne bi smio primiti ove vakcine.

"Za HPV vakcine je jedina kontraindikacija je teška alergijska reakcija na prethodno datu vakcinu odnosno dozu. To su jako rijetke reakcije. Te reakcije se javljaju otprilike 1 na milion datih doza", kazala je dr Čengić.

Jedan od važnih zaključaka studije je koliko je pravovremena vakcinacija ključna. Vakcina funkcioniše tako što stvara imunitet protiv HPV-a, sprečavajući da virus uopšte inficira organizam. Ako se vakcina primi prekasno, već postoji rizik da je osoba već izložena HPV-u, što smanjuje efikasnost vakcine.

Zaključno, škotska studija pruža snažne dokaze o značaju HPV vakcine u prevenciji raka grlića materice. Vakcinacija u ranom pubertetu, prije nego što djevojčice postanu seksualno aktivne, nudi najveću zaštitu. Ova vakcina, koja je već dugo prepoznata kao ključni alat u borbi protiv raka, sada ima još jaču podršku u obliku dugoročnih podataka iz stvarnog svijeta. Za roditelje, ovo znači da vakcinacija protiv HPV-a predstavlja jednostavan, siguran i efikasan način da zaštite svoje kćerke od ozbiljne bolesti kasnije u životu.

Postoje i druge studije za efikasnost HPV vakcina sa sličnim zaključcima

Ovo nije jedina studija koja je pokazala praktično eliminaciju raka grlića materice kod populacije vakcinisane nekom od postojećih HPV vakcina (postoje dvovaletna, četverovalentna i devetovaletna vakcina).

Studija objavljena u Lancetu 2021. godine, pokazala je kako je prvi masovni program vakcinacije protiv HPV kod populacije žena u Velikoj Britaniji doveo do pada od 87 odsto slučajeva cervikalnog kancera u poređenju s prethodnim generacijama istih godina.

Treba dodati i kako su HPV vakcine korisne i za dječake, jer sprečavaju i oblike raka koji su povezani s HPV infekcijama, ali nisu vezan za grlić materice, nego se javljaju u grlu, ždrijelu te genitalno-analnoj regiji. No, čak i kada muškarci nisu vakcinisani, vakcinisane žene kreiraju efekat kolektivnog imuniteta u kojem se sprečava dalje širenje virusa.

Studija objavljena u JAMA Network 2019. je pokazala pad slučajeva oralnog raka uzrokovanog HPV-om kod nevakcinisanih muškaraca i to za 38 odsto. Efekat je nastao jer su žene bile vakcinisane i tako su posredno štitile i muškarce. Još jedna studija, iz 2012. objavljena u Pediatrics, pokazuje kako ove vakcine stvaraju i efekat kolektivnog imuniteta.

No, ipak, dječaci bi bili bolje zaštićeni od pomenutih tipova raka kada bi bili vakcinisani.

Dokazi upućuju da su vakcine protiv HPV sigurne, s minimalnim nuspojavama, uglavnom vezanim za lokalne reakcije (bol na mjestu davanja vakcinacije, prolazno oticanje) i da su vrlo efikasne.

/Tekst preuzet sa naučnog portala Vakcine.ba/