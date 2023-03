PREVENCIJA KARCINOMA: U Srpskoj počela vakcinacija protiv HPV virusa (FOTO/VIDEO)

U Republici Srpskoj danas je zvanično počela imunizacija HPV vakcinom.

U banjalučkom Centru za vakcinaciju počela je imunizacija HPV vakcinom, a prve doze dobile su četiri djevojčice i jedan dječak.

Dubravka Stanković Prača, pedijatar i majka 15-godišnje djevojčice koja je danas među prvima primila HPV vakcinu kaže da nije imala dilemu da svoje dijete vakciniše.

"Na taj način štitimo svoju djecu od virusa koji izazvivaju karcinome, najčešće reproduktivnog sistema i najčešće kod žena, ali i kod muškaraca", rekla je Stanković Prača i istakla da ova vakcina nije prijetnja po zdravlje djece, kao ni ostale koje primaju po kalendaru obavezne imunizacije.

Jela Aćimović, pomoćnik direktora Insituta za javno zdravlje RS istakla je značaj početka vakcinacije ovom vakcinom koju je Srpska dugo čekala.

"Ovo je važan momenta u javnom zdravstvu RS jer ga možemo smatrati mogućom prekretnicom kada je u pitanju zdravlje stanovništva. HPV virusi se prenose polnim putem i većina stanovništva se tokom života susretne sa njim. Kod nekog to prođe bez simptoma, dok kod određenog broja ljudi izaziva promjene na ćelijama koje dovode do karcinoma. Kod žena je to najčešće karcinom grlića materice, vagine, kod muškaraca karcinom penisa, anusa, ali i karcinom usne šupljine. Osim karcinoma ova vakcina štiti i od nastanka kondiloma i papiloma koji su veliki problem kod male djece, a koja se mogu zaraziti prilikom porođaja, a koje mogu ugroziti život novorođenčeta", rekla je Aćimovićeva i dodala da ovu priliku trebamo iskoristiti jer nije vakcina ta koja sprečava bolest nego vakcinacija.

HPV vakcina nije obavezna u Srpskoj, ali je preporučena djeci od 11 do 14 godina jer je tada, tvrde doktori, najefikasnija i ta starosna kategorija će dobiti besplatnu vakcinu. Svi ostali koji budu željeli ovu vakcinu mogu je dobiti u Institutu za javno zdravlje po cijeni od 210 KM po dozi, a primaju se dvije doze.

Aćimovićeva je naglasila da podaci drugih zemalja u kojima se ove vakcine koriste već godinama pokazuju njenu efikasnost.

"Najbolji primjeri su jer su Australija, Velika Britanija i Slovenija koja je za samo nekoliko godina vakcinacije smanjila učestalost obolijevanja od karcinoma grlića materice za 70 odsto", kaže Aćimovićeva i dodaje da starosne granice za primanje ove vakcine nema", kaže Aćimovićeva.

Direktorica Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović tvrdi da je ovo revolucionarni iskorak u borbi protiv malignih bolesti u Republici Srspkoj.

"Nadamo se da će se ovom vakcinacijom ali uz preventivne preglede u narednom periodu smanjiti pojava karcinoma u opštoj populaciji. Porodični ljekari će pozivati roditelje djece od 11 do 14 godina i na taj način će zakazivati preglede, nakon kojih će djeca vakcinu primiti u Centru za vakcinaciju u Novoj Varoši", rekla je Todorovićeva.

Sredstva za nabavku HPV vakcina obezbijedila je Vlada RS, a planirano je da u toku naredne tri godine Srpska nabavi 10.000 ovih vakcina i da ona bude besplatna za navedenu starosnu katregoriju, ali dostupna i ostalim starosnim grupama ljudi ali po komercijalnoj cijeni.

"Bitno je reći da u toku godine od karcinoma koji pokreće HPV virus oboli oko 200 žena, od tih 200 žena 50 umre. Republika Srpska ima incidencu obolijevanja od karcinoma 30 oboljelih na 100.000 žena i to je stavlja u nepovoljnu poziciju u odnosu na npr. Sloveniju u kojoj je ta incidenca 7 oboljelih na 100.000 žena, a koja je to smanjila zahvaljući vakcinacijom HPV vakcinom" rekao je Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja RS.

