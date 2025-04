Danas promjenljivo vrijeme, ponegdje i kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, a ponegdje je moguća kiša ili pljuskovi.

Veće naoblačenje se tokom dana očekuje na zapadu i jugu sa jačom kišom i pljuskovima, a zatim će se premiještati ka istoku i sjeveru, gdje se očekuje kiša i prolazni pljusak s grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do jak južnih smjerova, mjestimično uz olujne udare.

Na snazi je narandžasti meteoalarm za jak vjetar, do 90 kilometara na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Foča 10, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno i Rudo 11, Glamoč i Zenica 12, Bjelašnica i Livno 13, Sarajevo 14, Drvar i Tuzla 15, Novi Grad i Banjaluka 16, Bijeljina i Neum 17, Doboj, Bihać i Mostar 18, Mrkonjić Grad i Prijedor 19, Bileća i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Repubici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na mjestima gdje su u toku radovi, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo u mjestu Krupac u blizini kamenoloma saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnim putevima Gornji Podgradci-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, te Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske napomnjiu da se zbog opasnosti od klizišta, otežano saobraća na magistralnom putu Gacko-Tjentište, između tunela Čemerno i Surdup, i na dionici Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Zbog izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica, grad Doboj od 10.00 do 16.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica, jednom-dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, Sijeračke stijene zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić", opština Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom, po potrebi jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, saobraćaj će biti obustavljan od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH u toku su radovi na održavanju tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zbog čega se obustavlja saobraćaj na dionici auto-puta A-1 smjer Zenica jug-Zenica sjever, Zenička obilaznica.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoputa A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Novi Travnik-Bugojno, Vozuća-Zavidovići, Moševac-Maglaj, Polje-Kaćuni, u naselju Kaćuni, Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje /Dračevice/, Lepenica-Han Ploča, Sarajevo-Hadžići i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar/.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelazu Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

