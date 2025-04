Oblaci, kiša i jak olujni vjetar: Narandžasto upozorenje meteoalarma

U cijeloj BiH danas će biti oblačno sa jačom kišom na jugu i zapadu, a duvaće jak do olujni vjetar.

Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje na povremeno jake udare vjetra, jačine od 50 do 80 kilometara na čas.

Kiša će padati povremeno uglavnom na jugu i zapadu i samo ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do jak, južnih smjerova, na jugu i zapadu ponegdje uz olujne udare.

Najviša temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U većini krajeva i narednih nekoliko dana duvaće jak do olujni vjetar, koji će slabiti u četvrtak, 17. aprila, uveče, upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Na sjeveru, u regiji oko rijeke Save, vjetar će biti umjeren do jak.

Maksimalni udari vjetra biće od 40 do 80 kilometara na čas, a u višim predjelima i u Krajini jači od 90 kilometara na čas.

Oprez tokom vožnje, klizavi kolovozi

Kolovozi su jutros mokri i klizavi, a u višim predjelima povremeno su jaki udari vjetra.

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo u mjestu Krupac u blizini kamenoloma saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila zbog aktiviranog klizišta.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnim putevima Gornji Podgradci-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, te Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske napomnjiu da se zbog opasnosti od klizišta, otežano saobraća na magistralnom putu Gacko-Tjentište, između tunela Čemerno i Surdup, i na dionici Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

U Srpskoj rođena 21 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - šest, potom u Foči četiri, u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po tri, u Bijeljini dvije, te u Doboju, Prijedoru i Gradišci po jedna.

Zbog izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica, grad Doboj od 10.00 do 16.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica, jednom-dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, Sijeračke stijene zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić", opština Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom, po potrebi jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, saobraćaj će biti obustavljan od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na magistralnim putevima: Sarajevo-Pale, Polje-Kaćuni, Gnojnice-Nevesinje /Dračevice/, Lepenica-Han Ploča, Jablanica-Mostar /na lokalitetima Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar/ i Hadžići-Sarajevo.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelazu Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna)