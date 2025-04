Vlada RS donijela Prijedlog Zakona o bankama RS, evo koje bankarske naknade prema građanima se ukidaju

Vlada Republike Srpske donijela je na današnoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama RS kojim se previđa ukidanje nekoliko naknada koje su banke obračunavale građanima.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Snježana Rudić, pomoćnica ministra finansija RS je istakla da je analiza pokazala da postoje loše prakse u bankama kada je u pitanju zaštita korisnika usluga, te da bi, ukoliko one ne bi bile normirane, mogle da "prerastu u loše bankarske običaje".

"To ne predstavlja nužno nezakonitost, nego prosto lošu praksu koju treba preduprijediti. Došlo je do narušavanja osnovnog načela jednake vrijednosti u obligacionim odnosima jer smo utvrdili da postoje razni oblici naknada i nameta koje naše banke utvrđuju, a da one nemaju stvarno opravdanje", kazala je Rudić.

Ovim zakonskim rješenjem predviđa se zabrana bankama da obračunavaju nekoliko naknada.

Među njima su naknada na ime opomene za kašnjanje zbog neispunjavanje obaveze, zatim zabrana da se naplaćuju naknade po osnovu vođenja referentne oznake ili bilo koje druge oznake koju banka vodi radi svoje evidencije.

Takođe, bankama se zabranjuje da naplaćuju naknade za izdavanje potvrde za uvid u stanje na računu.

“Naplaćivali su čak i provjeru stanja na bankomatu što je neprihvatljivo”, dodala je Rudić.

Ona je istakla i da se ovim zakonskim izmjenama, zabranjuju naknade za podizanje gotovine debitnom karticom na bankomatu banke koja je izdala tu karticu.

Pojasnila je i da se ovim zakonom identifikuje AI (umjetna inteligencija), odnosno mašinsko odlučivanje o kreditnim zahtjevima.

"Očekujemo od banaka da u kreditnim procesima svi ti programi i algoritmi gdje se koristi AI, budu usklađeni sa opštom kreditnom politikom, a ne da algoritam vrši diskriminaciju. Klijent koji ne bude zadovoljan odlukom kroz mašinsko odlučivanje, ima pravo tražiti da se o njegovom zahtjevu odlučuje na tradicionalnom kreditnom odboru", navela je Rudić.

(MONDO)