Preostala dva dana: Ističe Dodikov ultimatum bankama u Srpskoj

Još dva dana ostalo je do isteka roka koji je predsjednik Srpske Milorad Dodik dao bankama da vrate 150 miliona KM koje su, prema njegovim riječima, iskorištene za kupovinu obveznica u inostranstvu.

Dodik je tog 23. januara 2025. godine poručio bankama u stranom vlasništvu da dio depozita vrate u RS ili će biti zatvorene.

Dodik je tada rekao da su banke ostvarile 25 posto profit veći nego ranije i da raspolažu depozitima Republike Srpske i građana, kao i da je vlast u RS do sada imala razumijevanje za banke koje zbog sankcija nisu mogle da sarađuju sa institucijama.

"Nismo htjeli da banke trpe, ali sada će morati da pokažu odgovornost.Veoma ozbiljno im poručujem, a znamo koje su to: Iznijeli ste 750 miliona KM depozita ovih građana u inostranstvo da bi podržavali najuspješnije ekonomije Austrije i Njemačke. Našim depozitima ste kupili 150 miliona KM obveznica u inostranstvu. Imate rok od tri mjeseca da to vratite u Republiku Srpsku jer su to naše pare. Ne budete li to vratili, zatvorićemo vas! Mislite da ne možemo? Vidjećete da možemo", rekao je tada Dodik na pres konferenciji.

Banke se ni tada nisu oglasile na Dodikove prijetnje, a od tada ni sam predsjednik nije više spominjao ovu temu, tako da će po svemu sudeći banke nastaviti svoj rad kao i do sada.

