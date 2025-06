Vrućine pred vratima: Nakon petka sve toplije, temperature do 39 stepeni

Nestabilno vrijeme sa popodnevnim pljuskovima praćenih grmljavinom u Bosni i Hercegovini izgledni su još u petak. Naročito se to odnosi na centralna i istočna područja.

Kako navodi Federalni hidrometeorološki zavod, od subote se najavljuje stabilno i sunčano vrijeme sa relativno malom oblačnošću tokom dana.

"Izlaganje suncu trebalo bi ograničiti sredinom dana zbog visokog indeksa UV zračenja. Posebnu pažnju na UV zračenje trebali bi posvetiti izletnici u planinskim područjima. Temperature vazduha biće u laganom porastu, tako da će za vikend biti umjereno toplo, ali tokom sljedeće sedmice vrlo toplo i vruće", piše FHMZ.

Minimalne temperature vazduha variraće će uglavnom između 10 i 14, a do 19 stepeni na jugu. Najviše dnevne temperature za vikend uglavnom između 25 i 30, a na jugu zemlje do 33 stepena. Sredinom sedmice maksimalne temperature dosezaće do 36 i 39 stepeni u Hercegovini.

Stabilno i sunčano zadržaće se do 26. juna kada se prognozira prolazno naoblačenje praćeno kišom i osjetnim padom temperature. Pred kraj juna i početkom jula prema aktuelnim sinoptičkim modelima preovladavaće stabilno i pretežno sunčano vrijeme.

Jutarnje temperature variraće između 14 i 18, do 21 stepen na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 28 i 33, odnosno do 35 stepeni u Hercegovini.

Stranica "Bh. meteo" navodi sličnu prognozu - sljedeće sedmice stiže toplotni talas uz vrućine u većem dijelu Evrope i kod nas.

"Na mnogim mjestima nema ni kiše do kraja juna. Pripremite se za sušu koja bi mogla trajati", navodi se u objavi.

