Dodikovo rješenje za Vijadukt: "Imate 300 miliona KM na zajedničkim računima koji pripadaju Srpskoj"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je BiH sada formalno u problemu kada je riječ o slučaju "Vijadukt", ali da Republika Srpska nudi način da se izađe iz toga.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Mi sad čak možemo da se pravimo budale i kažemo `šta nas briga, što ste prihvatili tu arbitražu`. Ali ne kažemo, već nudimo način da izađemo iz toga. Imate 300 miliona KM na zajedničkim računima koji pripadaju Srpskoj, izdvojite taj novac i platite", poručio je Dodik.

On je dodao da se nije trebalo doći do arbitraže u Vašingtonu, a kada već jeste, donesena je nepravedna odluka, jer "Vijadukt" nije imao nikakve troškove u BiH.

"Drugo bi bilo da su nešto izgradili pa im neko oduzeo koncesiju. Tu su se uplele neke advokatske kancelarije i nastavile da guraju tu priču. I oni su isposlovali da tu tužena strana bude BiH. Mi nismo mogli ništa, nismo bili faktor. A BiH nije htjela da se brani, jer je postojala namjera da bude izrečena što teža kazna", naglasio je Dodik.

On je istakao da se nije morala dati koncesija, koja je data u vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a, jer je bilo mnogo boljih prilika za sistem hidroelektrana na Vrbasu.

"Druga stvar, grad je bio protiv te koncesije, nije dao saglasnost i dalje se nije moglo postupati. Mi smo nudili poravnanje, ali je to odbijano, jer su htjeli da dođemo u ovakvu situaciju", konstatovao je Dodik za "Glas Srpske".

On je naveo da 300 miliona KM na zajedničkim računima, koji pripadaju Srpskoj, jeste veliki gubitak, ali je gubitak i da taj novac stoji neiskorišćen.

"Već pet godina tamo stoji, samo zbog inflacije je izgubljeno 50 miliona KM. I sada u Sarajevu kažu da ne žele da plate. Pa što ste učestvovali u predmetu? Što nije tužena Republika Srpska? Kako su Slovenci ušli u arbitražu za TE `Ugljevik` protiv Srpske, na istom tom sudu?", upitao je Dodik.

On je naveo da je ogroman gubitak i zbog slučaja "Ugljevik", koji seže iz bivše Jugoslavije, te da i tu ima mnogo nepravdi, a da Srpska mora da ih plaća.

Komentarišući moguću tužbu za RiTE "Gacko", Dodik je rekao da se za to zanimaju Hrvati i prijete, ali da i Srpska ima mogućnost da ide u kontru u vezi sa hidroelektranom "Plat".

"I to je sagrađeno u komunizmu, dok smo svi bili jedna država. Tokom rata je puštana voda iz akumulacije kod Trebinja, a nismo dobijali nikakvu struju. Tek krajem rata je nešto dogovoreno. I mi smo tu oštećena strana. I sada im nudimo da to prebijemo na račun ove priče sa RiTE `Gacko`, ali u Zagrebu nemaju snage da to urade", rekao je Dodik.

Kada je riječ o javnom preduzeću "Šume Republike Srpske", on je rekao da ovo preduzeće ide putem stabilizacije i da se popravljaju finansijski rezultati, te vjeruje da će za nekoliko mjeseci biti "na zelenoj grani".

Govoreći o preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske", Dodik je naveo da su problem dvije zastarjele termoelektrane koje je davno trebalo zatvoriti, ali su stalno remontovane.

"Ali kad imate remont, one staju i onda je potrebno da imate dovoljno vode da pokrijete taj nedostatak struje u proizvodnji... Ove padavine su omogućile da podignemo nivo akumulacije ne za 23, ali bar za 18 metara i situacija se stabilizovala, tako da smo počeli ponovo da izvozimo", rekao je Dodik.

On je naveo da je stalno trajala borba da ne bude restrikcija i da je Srpska morala da pozajmljuje struju.

"Na srereću našli smo partnere koji su prihvatali da im to vratimo u neko dogledno vrijeme", zaključio je Dodik.