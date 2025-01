"Vratite dio depozita": Dodik zaprijetio stranim bankama u RS (VIDEO)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik (SNSD) je na današnjoj konferenciji za medije poručio bankama u stranom vlasništvu da dio depozita vrate u RS ili će "biti zatvorene".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je rekao da su banke ostvarile 25 posto profit veći nego ranije i da raspolažu depozitima Republike Srpske i građana.

Kaže da je vlast u RS do sada imala razumjevanje za banke koje zbog sankcija nisu mogle da sarađuju sa institucijama.

"Nismo htjeli da banke trpe, ali sada će morati da pokažu odgovornost.Veoma ozbiljno im poručujem, a znamo koje su to: Iznijeli ste 750 miliona KM depozita ovih građana u inostranstvo da bi podržavali najuspješnije ekonomije Austrije i Njemačke. Našim depozitima ste kupili 150 miliona KM obveznica u inostranstvu. Imate rok od tri mjeseca da to vratite u Republiku Srpsku jer su to naše pare. Ne budete li to vratili, zatvorićemo vas! Mislite da ne možemo? Vidjećete da možemo", rekao je Dodik.

Pozvao je banke da "razoroče" i vrate sredstva i o tome obavijeste javnost inače će biti zatvoreni 91. dana (nakon tri mjeseca).

"Ne možete tako, niste vlasnici tog novca. Da nema javnog sektora niti jedna banka ne bi izdržala. To su naši depoziti, a ne njihovi. Oni ne unose novac oni ga iznose i nivo profita banaka je enorman. Plasirajte to i povećajte rizike ako želite raditi", poručio je Dodik.

Dodik je nedavno u intervjuu RTRS-u rekao da bankama daje rok do ponedjeljka (proteklog) da otvore račune onim osobama koje su pod sankcijama američkog OFAC-a.

(MONDO)