Dodik se obratio iz Beograda: Osim mene Tužilaštvo BiH pozvalo i Viškovića i Stevandića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da su i premijer Srpske, predsjednik Narodne skupštine Srpske i on dobili poziv Tužilaštva BiH da u ponedjeljak dođu u ovu instituciju u Sarajevu kao osumnjičeni za navodni napad na ustavni poredak BiH.

Izvor: Goran Đogić/Srna

On je poručio da neće sarađivati s njima na tom planu.

Na konferenciji za novinare u Beogradu, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je rekao da je prvo dobio poziv da se pojavi sutra u 11.00 časova u Tužilaštva BiH, ali da su shvatili da po zakonu treba da prođu 24 časa.

On je naveo da je jedina ustavna kategorija predsjednik Republike Srpske, a da su Sud i Tužilaštvo BiH vanustavne institucije koje su nametnuli visoki predstavnici.

"To je upakovano u priču o borbi protiv kriminala i korupcije, a u suštini se pretvorilo u institut za urušavanje i progon Republike Srpske", konstatovao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska donijela odluku da vanustavne institucije ne mogu da djeluju na prostoru Srpske.

"Želimo i pozivamo na razgovor i bošnjačku stranu. Oni su, ipak, ti koji su odlučili da koristeći te mehanizme i zloupotrebljavajući tužilaštva pokušaju da krenu u krajnji obračun sa Srpskom, a krajnji cilj je preuzeti imovinu i sve što je važno Srpskoj za konstituisanje države", ukazao je Dodik.

On je pojasnio da je Srpska strana potpisnica Aneksa četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to je Ustav BiH, i da kao strana ima pravo, prema međunarodnom sporazumu da učestvuje u realizaciji, implementaciji, ali i osporavanju svega što nije ustavno i to čini i činiće bez oklijevanja.

"Žandarmerija kod Palate Republike je preventivno"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je žandarmerija kod Palate Republike u Banjaluci preventivno.

Dodik je naveo da su oni tu shodno procjeni policije i nadležnih za bezbjednost.

"Ne mogu da vjerujem da je to upereno protiv nečega osim da se obezbijedi stabilnost", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

"Nemamo problem sa mandatom Eufora"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas Misiju Eufora da spriječi bilo kakve pokrete iz Federacije BiH prema Republici Srpskoj.

Dodik je naglasio da je njihova ključna uloga da u slučaju bilo kakvog sukoba staju između strana.

"To nama odgovara", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da u Srpskoj nemaju nikakav problem sa mandatom Eufora i sa njihovim kretanjima.

"Naši ljudi ne treba da prave od toga slučaj, oni su se i ranije tu kretali, sada je samo razlika što je situacija politički napregnuta pa misle da je to iz nekih drugih razloga", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Dodik je podsjetio da je prije nekoliko dana isti tužilac koji juri njega, pozvao dvojicu mladića koji su na društvenim mrežama napisali "Čekamo te Seno" da dođu u Sarajevo, a kad su došli odredili su im mjesec dana pritvora.

"To je ta sloboda govora, mjesec dana pritvora", rekao je Dodik i dodao da njegova porodica svaki dan primi najmanje deset prijetećih poruka, ali da u tom slučaju nikada nisu ništa učinili.

SRNA