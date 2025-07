Srušio se pješački most: Katastrofa u Lincu, akcija spasavanja traje satima (FOTO)

Most težak 30 do 40 tona potpuno je pao na kamion nakon što je vozilo udarilo u zid ispod konstrukcije.

Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

U Lincu je došlo do teške nesreće kada je kamion udario u pješački most, koji se potom srušio pravo na vozilo. Vozač je teško povrijeđen i prevezen u bolnicu, dok je suvozač i dalje zarobljen u smrskanoj kabini.

Do nesreće je došlo oko 9 sati, a akcija spasavanja traje već satima. Most težak 30 do 40 tona potpuno je pao na kamion nakon što je vozilo udarilo u zid ispod konstrukcije. Uz pomoć velikih dizalica pokušava se da se most stabilizuje i oslobodi drugi muškarac.

Im Linzer Stadtteil Auwiesen ist eine Fußgängerbrücke eingestürzt:https://t.co/Tw1ujHhPAzpic.twitter.com/d8qhHYXqFx — DER STANDARD (@derStandardat)July 16, 2025

Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca, policije i hitne pomoći, a stanovnici okolnih zgrada u šoku posmatraju spasavanje. Tramvajski saobraćaj u tom dijelu Linca je obustavljen, a uvedena je zamjena autobusima.

Uzrok nesreće još uvek nije poznat i predmet je istrage.

