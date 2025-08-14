Kripto-prevarant koji je "dolijao" u Crnoj Gori priznao krivicu: Prijeti mu 25 godina zatvora

Do Kvon, južnokorejski preduzetnik u oblasti kriptovaluta koji stoji iza dvije digitalne valute čiji je pad u 2022. godini prouzrokovao gubitke od oko 40 milijardi dolara, izjasnio se u utorak krivim

Kvon se izjasnio krivim po dvije tačke optužnice u Sjedinjenim Američkim Državama – za zavjeru radi prevare i prevaru putem elektronske komunikacije. On je suosnivač kompanije "Terraform labs" sa sjedištem u Singapuru i tvorac kriptovaluta TeraJSD (TerraUSD) i Luna (Luna), priznao je krivicu na ročištu održanom u Njujorku pred saveznim sudijom Polom Engelmajerom, kako prenosi CNBC.

Prethodno se u januaru izjasnio da nije kriv po devet tačaka optužnice koje su ga teretile za prevaru s hartijama od vrijednosti, elektronsku prevaru, prevaru s robama i zaveru radi pranja novca.

Od kraja prošle godine, Kvon se nalazi u pritvoru nakon što je izručen iz Crne Gore gdje je uhapšen na aerodromu kada je pokušao da odleti za Dubai. On se, prema navodima CNN koji se poziva na tužilaštvo u Seulu, jedno vrijeme krio i u Srbiji.

Do Kvon se takođe suočava sa optužbama u Južnoj Koreji. Prema riječima tužiteljke Kimberli Ravener, u okviru postignutog sporazuma tužilaštvo se neće protiviti mogućnosti da Kvon zatraži prebacivanje u drugu zemlju nakon što odsluži polovinu kazne u Sjedinjenim Državama.

Optužen je da je 2021. godine obmanjivao investitore u vezi s TeraJSD – takozvanom "stabilnom valutom" koja je trebalo da održava vrijednost od jednog američkog dolara. Kvon je sada priznao krivicu po dvije tačke optužnice u okviru sporazuma sa kancelarijom američkog tužioca na Menhetnu, koja je i podigla optužnicu. Prijeti mu kazna zatvora do 25 godina, a izricanje presude zakazano je za 11. decembar. Međutim, tužiteljka Kimberli Ravener navela je da se tužilaštvo saglasilo da predloži kaznu ne dužu od 12 godina, pod uslovom da Kvon u potpunosti preuzme odgovornost za svoje postupke.

Kvon (33), koji je suosnivač kompanije „Terraform labs" sa sjedištem u Singapuru i tvorac kriptovaluta TeraJSD (TerraUSD) i Luna (Luna), priznao je krivicu na ročištu održanom u Njujorku pred saveznim sudijom Polom Engelmajerom, kako prenosi CNBC.

Tužioci tvrde da je, kada je u maju 2021. godine TeraJSD pao ispod jednog dolara, Kvon investitorima lažno predstavio da je vrijednost valute ponovo stabilizovana zahvaljujući kompjuterskom algoritmu pod nazivom „Tera protokol“. On je u tajnosti angažovao firmu za trgovanje visokih frekvencija da otkupi milione dolara vrijedne TeraJSD tokene, kako bi vještački podigao njihovu cijenu.

Tužilaštvo tvrdi da su te lažne tvrdnje, kao i druge obmane, navele pojedince i institucionalne investitore da kupuju proizvode kompanije Terraform, što je dovelo do rasta vrijednosti valute Luna — koja je imala promjenljivu vrijednost, ali je bila usko povezana sa TeraJSD — do 50 milijardi dolara u proljeće 2022. godine.

U sudnici, Kvon se izvinio zbog svog ponašanja.

„Dao sam lažne i obmanjujuće izjave o tome kako je valuta povratila vrijednost, ne otkrivši ulogu trgovačke firme u tom procesu, Ono što sam uradio bilo je pogrešno“, rekao je Kvon.

Kvon je 2024. godine pristao da plati 80 miliona dolara kao građansku kaznu i da mu bude zabranjeno učestvovanje u transakcijama s kriptovalutama, kao dio nagodbe vredne 4,55 milijardi dolara koju su on i kompanija Terraform postigli sa Komisijom za hartije od vrijednosti SAD.

