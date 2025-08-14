Plenković: Sankcionisati zloupotrebu ustaškog pozdrava "Za dom spremni"

Hrvatski premijer Andrej Plenković smatra da treba sankcionisati zloupotrebu ustaškog pozdrava "Za dom spremni" za koji, kako je rekao, nema mjesta u Hrvatskom saboru.

Izvor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia

"Mislim da to treba sankcionisati i siguran sam da će to u budućnosti činiti i predsjednik Hrvatskog sabora. Svi oni političari koji to nastoje da zloupotrijebe ne čine dobro ni sebi, ni hrvatskom društvu, ni političkoj kulturi", rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će ustaški pozdrav "Za dom spremni" ući u krivični zakon, Plenković je rekao da su stvari već jasne i po postojećem zakonu.

Plenković je istakao i da su HDZ, Vlada i koalicija "snažno na poziciji desnog centra", te ponovio da nema cenzure pjesme koja postoji već 35 godina i koja je, kako je rekao, bila "budnica" u proteklom ratu.

(Srna)