Osvježenje na vidiku: Poslije pljuskova u nedjelju, moguć blaži pad temperatura

Osvježenje na vidiku: Poslije pljuskova u nedjelju, moguć blaži pad temperatura

Autor Dušan Volaš
0

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske najavio je nastavak toplotnog talasa i za naredne dane, sa maksimalnim temperaturama koje će i dalje biti izuzetno visoke.

14.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema prognozi, u petak i subotu, 15. i 16. avgusta, očekuju se temperature od 32°C do 38°C, dok će u višim predjelima biti nešto prijatnije, do 27°C.

U nedjelju, 17. avgusta, temperature će blago opasti na 29°C do 36°C, a u višim predjelima do 31°C. Tog dana su mogući i prolazni pljuskovi sa grmljavinom.

Značajnije osvježenje, bez ekstremnih vrućina, očekuje se početkom sljedeće sedmice. U ponedjeljak i utorak, 18. i 19. avgusta, doći će do blagog pada temperature, ali će i dalje ostati toplo.

(Mondo)

