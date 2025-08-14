Osvježenje na vidiku: Poslije pljuskova u nedjelju, moguć blaži pad temperatura

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske najavio je nastavak toplotnog talasa i za naredne dane, sa maksimalnim temperaturama koje će i dalje biti izuzetno visoke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema prognozi, u petak i subotu, 15. i 16. avgusta, očekuju se temperature od 32°C do 38°C, dok će u višim predjelima biti nešto prijatnije, do 27°C.

U nedjelju, 17. avgusta, temperature će blago opasti na 29°C do 36°C, a u višim predjelima do 31°C. Tog dana su mogući i prolazni pljuskovi sa grmljavinom.

Značajnije osvježenje, bez ekstremnih vrućina, očekuje se početkom sljedeće sedmice. U ponedjeljak i utorak, 18. i 19. avgusta, doći će do blagog pada temperature, ali će i dalje ostati toplo.

