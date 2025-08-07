Stižu paklene temperature na Balkan: Pred nama je najmanje 10 vrelih dana

Pred nama je desetak vrelih dana, a raste rizik od šumskih požara

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/climatebook.gr/printscreen

Naš region narednih dana zahvatiće vreo toplotni talas. Vrela vazdušna masa stići će sa sjevera Afrike i sljedećih 10 dana uslovljavaće ekstremno toplo vrijeme.

Vrela vazdušna masa zahvatiće Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Vrelo vrijeme biće praćeno vedrim vremenom, a očekuje se i ogromna opasnost od šumskih požara.

Maksimalna temperatura prelaziće 35 stepeni, a najvrelije biće u južnim i centralnim predjelima Hercegovine, u dolini Zete i Morače, na sjeverozapadu Albanije i u zaleđu Dalmacije, uz temperature od 40 do 42°C, dok će u Podgorica biti čak 43°C.

Čak će i noćne temperature biti vrlo visoke, a u Podgorici i u oblasti Jadrana do duboko u noć neće se spuštati ispod 30°C.

Vrelina će potrajati najmanje 10 dana i prema trenutnim prognozama osvježenja nema na vidiku do 20. avgusta.

(Telegraf/MONDO)