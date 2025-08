Mali, a veliki heroji iz "Iskre" počasni gosti Freswave festivala

Mali, a veliki heroji iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" iz Banjaluke, koji su svoje bitke završili i kroz život nastavili koračati kao pobjednici biće posebni gosti ovogodišnjeg Freswave festivala.

Izvor: www.redbullmediahouse.com

Naime, oni će takođe biti u publici na tvrđavi Kastel i uživaće u adrenalinskom šouu "Red Bull FMX Jam" kakav se rijetko viđa, a gdje će najbolji svjetski freestyle motocross vozači izvoditi nevjerovatne akrobacije i trikove u vazduhu.

Radost što nisu zaboravljeni i što će biti dio ove manifestacije ne kriju ni u Udruženju, a kako kaže Ljiljana Simurdić, predsjednica Udruženja "Iskra", djeca koja se bore sa bolešću često dobijaju podršku, dok su oni koji pobijede često zaboravljeni, pa ih raduje što se neko sjetio i njih.

"Ovo je posebno jer je namijenjeno djeci koja su svoju bitku završila. Moram priznati da je super ideja da oni nisu zaboravljeni, te da su i oni dio nečega. Dječaci su pogotovo oduševljeni, ali i djevojčice su zainteresovane", kaže ona.

Kako dodaje, većina njih nikad nije bila prisutna na jednom takvom spektaklu.

Prema njenim riječima, sada je sve više onih koji žele pomoći, dok ranije situacija i nije bila baš takva.

"Do prije nekoliko godina, iskrena da budem, nije bilo puno razumijevanja ni za oboljele. Prosto je to bila životna bitka porodice koja je bila osuđena da se sama bori i sve sama rješava. Međutim, kroz Udruženje, kroz naše javne objave, kroz Roditeljsku kuću, mislim da se diže svijest i da svi postaju svjesniji da to gotovo svakoga može zadesiti, nažalost", ističe ona.

(MONDO)