Meteorolog najavljuje: Prvi snijeg već na jesen, u septembru stiže velika promjena vremena

Autor Nevena Davidović
Prvi snijeg možemo da očekujemo već u novembru, naveo je u svojoj vremenskoj prognozi Ivan Ristić.

Vremenska prognoza Ivana Ristića za zimu Izvor: MONDO/Miloš B. Jovanović/K1/printscreen

Zima 2025/2026. najavljena je kao hladnija i snežnija zbog specifične atmosferske pojave kvazi-dvogodišnje oscilacije (QBO), koja slabi polarni vrtlog i omogućava prodor hladnog vazduha ka Evropi. 

Ivan Ristić i profesor dr Aleksandar Valjarević najavili su u zajedničkoj godišnjoj prognozi da će već u septembru 2025. godine prodori sa Sjevernog ledenog mora spustiti temperaturu što znači da nećemo imati puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen.

"Zato već u novembru možemo očekivati prvi snijeg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao da bude kopija prethodnih decembara, sa povremenim blažim zahlađenjima uz padavine i blaža otopljenji. Jesen i zima će biti hladniji u odnosu na prethodne i 2025. će zato biti za nijansu hladnija", naveo je Ristić.

Zbog promjene cirkulacije biće primjetan trend pada temperatura na Balkanu, koje su rasle iz godinu u godinu i dostigle su maksimum.

"Više nećemo biti najtoplije područje. Došlo je do stvaranja jakog polarnog vrtloga i on je donio toplije vrijeme polarnim oblastima, ali zato na našoj geografskoj širini zbog dominacije vjetra s istoka, dosta je ciklona tokom jeseni i još uvijek dolazi sa istoka, prelazi preko nas i donosi hladniji vazduh", zaključuje Ristić.

(Blic/MONDO)

