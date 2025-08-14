Pripremite se za vrućinu: Danas temperature do 38 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti vruće i pretežno sunčano, u Hercegovini uz malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 32 do 38 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne na jugu i jugoistoku razvoj oblaka ponegdje će usloviti kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Uveče i u narednoj noći naoblačenje od juga i istoka širiće se ka većini predjela, sem na sjeveru, gdje će biti vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će prije podne biti slab do umjeren, u nastavku dana umjeren uz pojačane udare, sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, a zastoji ili kraće obustave mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima se savjetuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, kao i poštovanje saobraćajnih pravila.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na putevima Čelinac - Kotor Varoš, Ukrina - Klupe, Gradiška - Čatrnja, Prijedor jedan - Kozarac, Dobro Polje - Miljevina, Dragotinja - Prijedor, Orlovača-Trnopolje, Donja Bukovica - Vršani, Vršani - Bijeljina, Srbac - Derventa, Prijedor - Kozarac - Lamovita, Crkvina - Modriča jedan, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, Rudanka - Doboj, Gradiška - Nova Topola - Klašnice, Klašnice jedan - Nova Topola, Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška.

Saobraćaj se odvija usporeno na putevima Bijeljina-Šepak kroz naselje Janja, Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja.

Od 12.00 do 16.00 časova, radi izvođenja bušačko-minerskih radova biće privremena obustava saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, kao i na putu Ustiprača - Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, a u funkciji su alternativni putni pravci.

Povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova bude na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila nosivosti preko 7,5 tona, zbog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, zabranjen je saobraćaj, a zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na putu Mačkovac-Piperi zabranjen je saobraćaj za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice, a za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na putu Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na putu Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, a na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na putu Brod na Drini - Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ. Na putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima Gradiška, Zupci, Deleuša, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na prelazu Šepak na ulazu u BiH. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.