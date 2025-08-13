logo
Vrućine ne popuštaju: Temperature do 39 °C do subote, osvježenje moguće u nedjelju

Vrućine ne popuštaju: Temperature do 39 °C do subote, osvježenje moguće u nedjelju

Autor Dušan Volaš
0

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, vreli talas će se zadržati i u narednim danima, a kulminacija se očekuje do subote, 16. avgusta.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Maksimalne dnevne temperature će se u periodu od srijede do subote (13. do 16. avgusta) kretati od 33 °C do čak 39 °C, dok će u višim predjelima biti nešto prijatnije, sa temperaturama oko 28 °C.

Značajna promjena vremena očekuje se u nedjelju, 17. avgusta, kada će doći do pada temperature. Maksimalne vrijednosti će se kretati od 29 °C do 34 °C, a u višim predjelima oko 23 °C.

Uz pad temperature, očekuje se i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, što će donijeti dugo očekivano osvježenje.

(Mondo)

