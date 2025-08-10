Mostar pod ekstremnim toplotnim valom – izmjereno 52 stepena

Mostar je danas zahvatio ekstremni toplotni val, a na termometru je zabilježeno čak 52 stepena Celzijusa, što predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje stanovništva, upozoravaju stručnjaci.

Za pojedina područja u BiH izdat je crveni meteoalarm, dok je u ostalim regijama na snazi narandžasti. Crveni nivo upozorenja trenutno važi za Prijedor, Bijeljinu, Brčko, Višegrad i Mostar, dok je veći dio države pod narandžastim upozorenjem koje je izdao Federalni hidrometeorološki zavod BiH zbog ekstremno visokih temperatura.

Ovo je već četvrti toplotni val koji je pogodio BiH ovog ljeta. Prema definiciji meteorologa, toplotni val se proglašava kada najmanje pet dana zaredom srednje dnevne temperature budu barem pet stepeni iznad prosjeka.

Meteorolog Nedim Sladić u posljednjoj prognozi upozorio je da bi ovaj talas mogao potrajati duže od deset dana – sve do početka treće dekade augusta, bez padavina najmanje do 17. avgusta 2025. godine.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u periodu od 10 do 18 časova, piju dovoljno vode, nose laganu i svijetlu odjeću te rashlađuju prostorije. Posebno ugrožene kategorije su starije osobe, djeca, trudnice i hronični bolesnici, prenosi Avaz.

