Pao dogovor u Persijskom zalivu: Iran dozvolio prolaz naftnim tankerima kroz blokirani moreuz

Irački ministar nafte potvrdio je sporazum sa Iranom koji omogućava prolazak tankera kroz Ormuški moreuz, dok se situacija na tržištu nafte komplikuje.
Irak je postigao sporazum sa Iranom koji će iračkim naftnim tankerima omogućiti prolazak kroz Ormuški moreuz, izjavio je irački ministar nafte Hajan Abdul-Gani za medijsku mrežu Al Džazira.
Abdul-Gani je potvrdio da su pregovori dve zemlje o tom plovnom putu i dalje u toku. Iran, koji kontroliše moreuz, od početka rata praktično je blokirao pomorski saobraćaj na tom području. U međuvremenu je portparol iranske energetske komisije izjavio da će se iranska proizvodnja i izvoz nafte nastaviti neometano.
Ova vest dolazi u trenutku kada Donald Tramp posljednjih dana poziva američke saveznike da se više angažuju u obezbjeđivanju Ormuskog moreuza, s obzirom na to da smanjeni izvoz nafte iz Persijskog zaliva i dalje utiče na svjetska tržišta.
Istovremeno, zabeležen je i prvi prolazak tankera sa neiranskom sirovom naftom kroz moreuz sa uključenim sistemom za praćenje, što se dogodilo prvi put od početka rata.
