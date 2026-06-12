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Otvoren stečaj nad rudnikom "Nova Ljubija"

Otvoren stečaj nad rudnikom "Nova Ljubija"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj nad prijedorskim rudnikom "Nova Ljubija" i imenovao Ljiljanu Mandić iz Prijedora za stečajnog upravnika, objavio je danas ovaj sud.

Otvoren stečaj nad rudnikom "Nova Ljubija" Izvor: RTRS, screenshot

Pozvani su povjerioci da u roku od 30 dana prijave sudu svoja potraživanja i da obavijeste stečajnog upravnika i sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja.

"Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju", navodi se u rješenju o pokretanju stečaja.

Ispitno i izvještajno ročište zakazani su za 21. avgust.

Stečajni postupak inicirao je Gordan Pavlović iz Foče, ovlašten za zastupanje rudnika "Nova Ljubija", a na osnovu njegove i izjave privremenog stečajnog upravnika, nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke i uvida u priloženu materijalno-finansijsku dokumentaciju, sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi da se otvori stečajni postupak.

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RŽR Ljubija stečaj

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