Apsurd u rudniku „Nova Ljubija“: Predložen stečaj, radnici uzeli otpremnine, a i dalje se nalaze u radnom odnosu

Nakon što je predložen stečaj za rudnik "Nova Ljubija" u Prijedoru, predsjednik sindikata Dario Antonić optužio je rukovodstvo da vodi kontrolisani postupak koji služi kao paravan za pljačku imovine.

Izvor: RTRS, screenshot

Privremeni stečajni upravnik u rudniku "Nova Ljubija" Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu.

Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je otvaranje stečaja neophodno kako bi se povjerioci naplatili ravnomjerno.

"Ako se ne otvori stečaj svi bi hrlili sa blokadama računa, tužbama i izvršnim postupcima i ko zna šta bi se desilo sa 52 radnika", rekla je Mandićeva na današnjem ročištu o utvrđivanju uslova za otvaranje stečaja.

Ona je navela da je trenutno za bruto plate 52 radnika potrebno oko 300.000 KM, dok je novom sistematizacijom taj iznos smanjen na 160.000 KM.

Govoreći o mogućnosti nastavka poslovanja, Mandićeva je rekla da, nakon što je zenička željezara ugasila visoku peć, nema drugih kupaca za rudu niti je to moguće jer se ovdašnja ruda ne može preraditi u drugim željezarama.

Ona je dodala da rudnik ne izmiruje svoje obaveze posljednjih pola godine i da svakodnevno dolaze računi i opomene od "Željeznica Republike Srpske", "Elektrokrajine", "Vodovoda" i drugih dobavljača, a ima i neriješenih imovinsko-pravnih sporova, koji ne opterećuju znatno stečajnog dužnika.

Mandićeva je navela da je rudnik na dan odluke o prethodnom stečajnom postupku, 18. marta, imao 69 miliona KM potraživanja od kupaca, a mjesec dana kasnije 79 miliona KM.

Obaveze prema dobavljačima 18. marta iznosile su 9,8 miliona KM, a 20. aprila iznose 32 miliona KM.

"Nova Ljubija" poslovala je putem pozajmica od povezanih firmi koje su dostigle 30 miliona KM budući da od početka godine nije naplaćivala ništa od zeničke željezare kao jedinog kupca rude, a od toga je vraćeno 5,8 miliona KM.

Vještak ekonomske struke Nikola Kesić rekao je da analiza poslovanja od 2022. do 2025. pokazuje da je preduzeće teoretski likvidno, ali da je kratkoorčna imovina upitnog kvaliteta, tako da je stvarna likvidnost gotovo nepstojeća.

Vještačenje je pokazalo ekstremnu koncentraciju imovine kod samo jednog dužnika i da je ekonomski opstanak "Nove Ljubije" direktno i isključivo vezan za sudbinu potraživanja prema povezanom licu "Novoj željezari Zenica", koja se nalazi u stečajnom postupku, pa je naplativost sredstava neizvjesna.

Prema njegovim riječima, likvidnost "Nove Ljubije" je ugrožena jer zavisi ili od zaduživanja ili od naplate potraživanja od Zenice.

Većinski vlasnik "Nove Ljubije" Gordan Pavlović rekao je da rudnik došao u probleme zbog nenaplativosti rude koju je isporučio zeničkoj željezari, koja posljednje tri godine posluje sa mjesečnim minusom od oko deset miliona KM.

On je naveo da su zemlje u okruženju zaštitile svoju proizvdonju, za razliku od BiH, te da je proizvodnja nemoguća.

Sudija Bojana Rauš Pilipović najavila da je da će odluku od otvaranju stečaja ili o odbijanju prijedloga za otvaranje stečaja donijeti u zakonskom roku, a to je tri dana.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka 4. marta ove godine podnio je Gordan Pavlović iz Foče, kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika "Nova Ljubija".

Apsurd cijele situacije

Apsurd cijele situacije u "Novoj Ljubiji" ogleda se u činjenici da je oko 70 radnika prihvatilo otpremnine koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske, a da se oni i danas nalaze u radnom odnosu, odnosno nisu proglašeni tehnološkim viškom, iako su se izjasnili da prihvataju otpremnine i prestanak radnog odnosa.

"Današnje ročište predstavlja isključivo proceduralni korak kojim se formalno ispunjavaju zakonske obaveze. Vidljivo je da se radi o kontrolisanom stečaju iza kojeg stoji Gordan Pavlović, vlasnik 'Pavgorda', koji će ujedno biti i najveći povjerilac, s obzirom na to da je 'Novu Ljubiju' zadužio preko svojih drugih firmi“, rekao je Dario Antonić predsjednik Sindikata Rudnika "Nova Ljubija" za Nezavisne.

Prema njegovim riječima, dodatnu sumnju izaziva činjenica da su pojedinim radnicima, nakon proglašenja stečaja, ponuđeni ugovori o radu na određeno vrijeme.

Da apsurd bude veći, tim radnicima su od strane rukovodstva ponuđeni ugovori na određeno vrijeme od dana proglašenja stečaja. To otvara brojna pitanja o načinu na koji se vodi cijeli postupak“, naveo je Antonić.

On upozorava da bi posljedice stečaja mogle biti ozbiljne za zaposlene i lokalnu zajednicu.

"Planirani stečaj je samo zakonsko pokriće za nezakonitu pljačku imovine Prijedorskih rudnika i ostavljanja preko 500 radnika, rudara bez posla", zaključio je Antonić.