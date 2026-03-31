Za radnike „Nove Ljubije“ tri miliona KM iz Fonda solidarnosti: Pomoć ugroženima ili „gašenje požara“ novcem građana?

Autor Haris Krhalić
Nakon što je ministar Petar Đokić potvrdio dodjelu sredstava za 570 radnika prijedorskog preduzeća, iz opozicionog PSS-a stigle su kritike na račun netransparentnosti i nenamjenskog trošenja javnog novca.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, donio je danas rješenja o dodjeli direktne podrške za 570 radnika privrednog društva „Nova Ljubija“ d.o.o. Prijedor. Za ove namjene iz Fonda solidarnosti RS odobreno je ukupno 3.000.000 KM.

Iz resornog ministarstva navode da su sredstva odobrena zbog izuzetno teške materijalne situacije radnika nakon obustave proizvodnje i pokretanja stečaja. Pomoć je odobrena na zahtjev Sindikata metalaca i rudara RS, a biće uplaćena na račun Sindikalne organizacije RŽR „Ljubija“.

„Vlada ostaje čvrsto opredijeljena za konkretnu finansijsku podršku radnicima pogođenim krizom, uz prioritet zaštite njihove egzistencije“, saopšteno je iz Ministarstva, uz poziv većinskom vlasniku da bez odlaganja izvrši svoje zakonske obaveze.

PSS: Fond solidarnosti nije „vatrogasna mjera“ za greške vlasti

S druge strane, odluka o izdvajanju novca iz Fonda solidarnosti naišla je na osude opozicije. Član Predsjedništva PSS-a, Bojan Dragić, ističe da je ovo nastavak loše prakse kojom vlast novcem građana plaća cijenu svojih pogrešnih odluka.

„Fond solidarnosti nije formiran da bude 'vatrogasna mjera' za saniranje problema koje je proizvela Vlada, već da reaguje u vanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda“, kaže Dragić.

On podsjeća da je Milorad Dodik prije tri dana obećao radnicima isplatu šest plata, ali nije precizirao da će taj novac doći iz Fonda solidarnosti, što po njegovom mišljenju otvara pitanje netransparentnosti.

Pitanje transparentnosti isplate preko Sindikata

Dragić je posebno problematizovao način na koji se sredstva usmjeravaju.

„Zabrinjava činjenica da se sredstva ne usmjeravaju sistemski, već preko Sindikata, što otvara ozbiljna pitanja krajnje namjene tog novca. Ovo nije odgovorno upravljanje, već pokušaj političkog gašenja požara novcem svih građana“, zaključio je Dragić.

Dok Vlada insistira na tome da institucije neće dozvoliti da radnici ostanu bez zaštite, opozicija poručuje da Fond mora služiti svojoj izvornoj svrsi, a ne kao alat za pokrivanje strateških propusta u sektoru rudarstva.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

