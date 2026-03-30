Vidović: Isplata više od 5 miliona KM za radnike "Nove Ljubije" očekuje se danas ili sutra

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se raspravlja o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, a ministarka finansija Zora Vidović osvrnula se i na aktuelnu situaciju u rudniku "Nova Ljubija" u Prijedoru.

Vidović je najavila da se danas ili sutra očekuje isplata više od pet miliona KM za otpremnine radnicima ovog rudnika.

„Mi danas, ili sutra, uplaćujemo više od pet miliona KM za otpremninu za radnike u rudniku u Prijedoru. To je relaksirajuća situacija dok rudnik eventualno ponovo ne počne da radi“, rekla je ministarka tokom sjednice Narodne skupštine.

Radnici „Nove Ljubije“ štrajkovali su glađu od 26. marta, tražeći isplatu neisplaćenih plata, a prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka pokrenuo je Okružni privredni sud u Prijedoru 18. marta.

Dan kasnije, 27. marta, rudnik je posjetio lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je obećao isplatu plata, nakon čega su radnici prekinuli štrajk.

Dodik je tada naglasio važnost socijalne sigurnosti radnika i predložio osnivanje udruženja preko kojeg će im biti pružana podrška u vezi sa sanacijom kuća i sličnim potrebama.

Takođe, zamjenik direktora rudnika, Suzana Gašić, obećala je isplatu martovske plate i regresa, što je dodatno olakšalo situaciju među radnicima.