logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vidović: Isplata više od 5 miliona KM za radnike "Nove Ljubije" očekuje se danas ili sutra

Vidović: Isplata više od 5 miliona KM za radnike "Nove Ljubije" očekuje se danas ili sutra

Autor Nikolina Damjanić
0

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se raspravlja o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, a ministarka finansija Zora Vidović osvrnula se i na aktuelnu situaciju u rudniku "Nova Ljubija" u Prijedoru.

Vidović o isplati plata radnicima Nove Ljubije Izvor: RTRS, screenshot

Vidović je najavila da se danas ili sutra očekuje isplata više od pet miliona KM za otpremnine radnicima ovog rudnika.

„Mi danas, ili sutra, uplaćujemo više od pet miliona KM za otpremninu za radnike u rudniku u Prijedoru. To je relaksirajuća situacija dok rudnik eventualno ponovo ne počne da radi“, rekla je ministarka tokom sjednice Narodne skupštine.

Radnici „Nove Ljubije“ štrajkovali su glađu od 26. marta, tražeći isplatu neisplaćenih plata, a prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka pokrenuo je Okružni privredni sud u Prijedoru 18. marta.

Dan kasnije, 27. marta, rudnik je posjetio lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je obećao isplatu plata, nakon čega su radnici prekinuli štrajk.

Dodik je tada naglasio važnost socijalne sigurnosti radnika i predložio osnivanje udruženja preko kojeg će im biti pružana podrška u vezi sa sanacijom kuća i sličnim potrebama.

Takođe, zamjenik direktora rudnika, Suzana Gašić, obećala je isplatu martovske plate i regresa, što je dodatno olakšalo situaciju među radnicima.

Tagovi

RŽR Ljubija NSRS Zora Vidović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ