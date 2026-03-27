Dodik sa radnicima "Nove Ljubije": Isplatiti plate do utorka, Srpska stoji uz vas

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je na sastanku sa radnicima rudnika "Nove Ljubije" u Prijedoru da će plate biti isplaćene do utorka, te da je važno pružiti socijalnu sigurnost radnicima.

Izvor: Srna/Goran Đogić

"Republika Srpska stoji i nakon 6 mjeseci iza radnika", rekao je Dodik.

Predsjednik sindikata Dario Antonić zahvalio se u ime svih zaposlenih na razumijevanju, i što je Dodik izašao na teren nakon apela radnika i pomogao.

Smatraju da je riješen gorući problem.

"Ako dođe do nekog vida proizvodnje radnici će biti prioritetno pozvani", dodao je on.

❗️Радници рудника “Нова Љубија” ће добити шест плата.



Предсједник Додик посјетио је раднике рудника "Нова Љубија" из Приједора.



Република Српска стоји и након 6 мјесеци иза радника. Ако фирма настави пословање имаће обавезу да позове и понуди раднике да раде уговором о дјелу.

Dodik je predložio da se napravi udruženje i da će im preko udruženja nakon završene ove situacije pomagati u pogledu sanacija kuća i sličnog dok postoji potreba za to.

Takođe, zamjenik direktora Nove Ljubije Suzana Gašić obećala je martovsku platu i regres. Nakon sastanka s Dodikom radnici "Nove Ljubije" prekinuli su štrajk.

(RTRS)