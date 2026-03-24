Dodik o privođenju Stanivukovića: "Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da neće dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske i da će tražiti uvođenje recipročnih mjera, ako se ova praksa nastavi.

Dodik o privođenju Stanivukovića Izvor: Srna/screenshot

"Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske", napisao je Dodik na Iksu nakon što je hrvatska policija privela gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Dodik je najoštrije osudio takvo ponašanje. 

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je sinoć na hrvatskoj granici.

Kako je saopšteno, Stanivuković, prilikom povratka iz Budimpešte, nije dozvolio da ga zadržavaju i pretresaju, niti da mu uzimaju privatne stvari, te je noć proveo u pritvoru.

Danas je oko 13 časova pušten uz dva prekršajna naloga sa kaznama od 390 evra.

Milorad Dodik Draško Stanivuković

zole

Od koga,od Krnjića

