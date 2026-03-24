Dodik o privođenju Stanivukovića: "Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da neće dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske i da će tražiti uvođenje recipročnih mjera, ako se ova praksa nastavi.

Izvor: Srna/screenshot

"Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske", napisao je Dodik na Iksu nakon što je hrvatska policija privela gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Dodik je najoštrije osudio takvo ponašanje.

Хрватска све учесталије злоупотребљава механизме граничне контроле и све чешће малтретира грађане Републике Српске.

Најоштрије осуђујем такво понашање.

Нећу дозволити да људи из Републике Српске буду жртве политичких и идеолошких борби унутар Хрватске.

Ако се ова пракса настави,… — Милорад Додик (@MiloradDodik)March 24, 2026

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je sinoć na hrvatskoj granici.

Kako je saopšteno, Stanivuković, prilikom povratka iz Budimpešte, nije dozvolio da ga zadržavaju i pretresaju, niti da mu uzimaju privatne stvari, te je noć proveo u pritvoru.

Danas je oko 13 časova pušten uz dva prekršajna naloga sa kaznama od 390 evra.

