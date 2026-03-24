Minić reagovao: Vlada Srpske će tražiti informacije o privođenju Stanivukovića

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će zatražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske da provjeri sve okolnosti u vezi sa zadržavanjem gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na granici sa Hrvatskom.

savo minić Izvor: Mondo/Slaven Petković

„On je građanin Republike Srpske i interesuje nas konkretan razlog zadržavanja“, naveo je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema informacijama iz Gradske uprave, Stanivuković je zadržan na graničnom prelazu prilikom povratka iz Budimpešte, nakon čega je i priveden. Gradski menadžer Mirna Savić potvrdila je da je gradonačelnik zadržan od strane hrvatskih organa.

Podsjećamo, zbog novonastale situacije sjednica Skupštine grada Banjaluka odgođena je za sutra.

