Zbog privođenja gradonačelnika: Skupština grada Banjaluka odgođena za sutra

Skupština grada Banjaluka koja je trebala biti održana danas, odgođena je za sutra.

Sjednica nije ni počela jer se gradonačelnik Draško Stanivuković nije pojavio jer je noćas priveden na hrvatskoj granici.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka razmatraće sutra 49 tačaka dnevnog reda, među kojima je 20 regulacionih planova i njihovih izmjena, koji se odnose na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedozi odluka o nagradama i priznanjima povodom 22. aprila – Dana grada Banjaluke, te o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o kratkoročnom zaduženju grada.

Među tačkama je i prijedlog odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada Banjaluka.

U ovom prijedlogu je navedeno da bi mladi od 18 do 25 godina tokom obuke, koja bi trajala do 24 dana, sticali teorijska i praktična znanja za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

Na sjednici bi trebalo da se nađe i odluka o uklanjanju napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni.

Nakon redovne sjednice trebalo bi da bude održana i posebna, o temi energetske efikasnosti i grijanja u gradu, odnosno o ulaganju 15 miliona KM u toplovodnu mrežu.

