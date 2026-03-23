Uoči sjednice Skupštine grada: Inicijativa "Za Plan" upozorava na ubrzano usvajanje planova bez Urbanističkog plana

Građanska inicijativa "Za Plan" uputila je zahtjev Inspektoratu RS i Ministarstvu za prostorno uređenje, građenje i ekologiju da hitno zaustave dalje narušavanje izgleda Banjaluke i spriječe, kako tvrde, nezakonitu izradu regulacionih planova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako navode iz Inicijative, ključni prigovori na zakonitost gradnje već mjesecima su zaglavljeni u složenim administrativnim lavirintima.

Tek nakon dvije urgencije, aktivisti su 18. marta zaprimili odgovor koji ukazuje na to da su njihovi prigovori iz avgusta prošle godine i dalje na čekanju. Iz Inicijative upozoravaju da ovakav izostanak odgovornosti institucija direktno pogoduje građevinskom lobiju, a na dugoročnu štetu svih građana Banjaluke.

"Situacija ukazuje na nedostatak spremnosti institucija da protumače Zakon o uređenju prostora i građenju i donesu konačnu odluku. Svako odugovlačenje nepovratno mijenja izgled našeg grada", poručuju iz inicijative "Za Plan".

Upozoravaju javnost da je za sutra, utorak 24. mart, zakazana sjednica Skupštine Grada Banjaluka. Na dnevnom redu se nalazi prijedlog za izmjenu čak 19 regulacionih planova, uz izradu dva potpuno nova.

"Grad se tako nalazi u situaciji da, dok nadležni organi još odlučuju o zakonitosti već usvojenih planova, Skupština nastavlja sa usvajanjem novih", ističu.

Građanska inicijativa "Za Plan" zatražila je od Republičke uprave za inspekcijske poslove hitno sprovođenje inspekcijskog nadzora nad više od 30 odluka i zaključaka Skupštine grada Banjaluka koji se odnose na izmjene i izradu regulacionih planova nakon utvrđivanja Nacrta Urbanističkog plana Banja Luka 2020 - 2040.

"Donošenjem spornih izmjena, kojima se utvrđuje namjena suprotna važećem planu višeg reda, direktno se krši član 28. Zakona o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, kojim je propisana obavezna usklađenost planova nižeg reda sa planovima višeg reda", tvrde oni.

Podsjećaju na to da Banjaluka još nije usvojila novi Urbanistički plan koji bi zamijenio plan iz 1975. godine, te se taj plan i dalje smatra važećim dokumentom višeg reda.

"Prvi javni uvid u Nacrt novog plana održan je u periodu decembar 2021 – januar 2022, dok je drugi javni uvid okončan 15. septembra 2025. godine. Nakon održanih javnih prezentacija i rasprava u septembru i oktobru prošle godine, javnost više nema informacije o daljoj sudbini ovog ključnog strateškog dokumenta", zaključuju iz inicijative "Za Plan".

Prema predloženom dnevnom redu, koji je usvojio Kolegijum Skupštine grada, na narednoj sjednici trebalo bi da budu razmatrani sljedeći regulacioni planovi.

Na dnevnom redu su:

– Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Vidovdanska, Vuka Karadžića, Jovana Dučića, Grčka i Nikole Tesle (radni naziv: "Paskolina ciglana").

– Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana "Jug 3".

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Centar - Istok" (prostor između ulica Vojvode Radomira Putnika, Nikole Pašića, Srpske ulice i ulice Vase Glušca, površine 2,21 ha).

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Centar - Istok" (prostor na uglu ulica Vase Pelagića i Srpske, površine 0,22 ha).

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Obilićevo" (između ulice Gavrila Principa i istočnog tranzita, površine 0,16 ha).

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Obilićevo" (Ulica Srđe Zlopogleđe, površine 0,06 ha).

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (radni naziv: "Jug 6").

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana privrednog kompleksa "Medeno polje".

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Nova varoš" za prostor između ulica: Krajiških brigada, Trive Amelice, Kralja Petra II Karađorđevića, Pave Radana, Jovana Dučića i Ranka Šipke.

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Čokorska polja".

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjaluci.

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana "Malta 1" u Banjaluci.

– Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja "Borik" u Banjaluci.

– Prijedlog odluke o izradi Regulacionog plana "Park".

– Prijedlog odluke o izradi Regulacionog plana "Ušće" u Banjaluci.

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana stambenog naselja "Starčevica".

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana "Paprikovac - Petrićevac" - sekcije C, E, F, G i H.

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana "Obilićevo" (prostor uz Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, površine 0,15 ha).

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana "Paprikovac - Petrićevac" - zona B.

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana individualnog stambenog naselja između ulica: Otokara Keršovanija (sada Dr Jovana Raškovića) i Ljevčanske ulice u Banjaluci.

– Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana "Ada - Debeljaci 3".