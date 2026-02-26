logo
Skupština grada Banjaluka nastavlja rad 2. marta

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Nastavak redovne sjednice Skupštine grada Banjaluka zakazan je ponedjeljak, 2. marta, nakon što je dva puta ovde sedmice prekinuta, rekao je predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.

Skupština grada Banjaluka Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Ninković je naveo da je razgovarao sa odbronicima koalicione većine i da je danas zvanično uputio poziv kako bi tu šestu sjednicu konačno u ponedjeljak i završili.

"Razgovarao sam i sa gradskim menadžerom u želji da i gradonačelnik bude upoznat sa terminom da ne bude nesuglasica ili da gradonačelnik zakaže neke svoje obaveze. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti završiti taj dan 50 prostalih tačaka", naveo je Ninković.

On je dodao da je nastavak zakazan za 9.00 časova.

Ninković je naveo da je sjednicu Kolegijuma zakazao za 12. mart, a naredno redovno skupštinsko zasjedanje za 24. mart, naglasivši da Gradska uprava ima dovoljno vremena pripremi nove materijale.

Šesto redovno zasjedanje Skupštine grada Banjaluka prekinuto je u utorak, 24. februara zbog nedostatka kvoruma.

Prekid je uslijedio jer se odbornici i gradonačelnik Draško Stanivuković nisu vratili nakon kratke pauze, zbog čega nije bilo uslova da se nastavi.

Na dnevnom redu nastavka redovne sjednice je 59 tačaka, a odbornici su od usvajanja dnevnog reda 19. februara stigli do sedme tačke, koja se odnosi na planiranje neutrošenih namjenskih sredstava i neutrošenog suficita iz prethodnog perioda.

Sjednica gradskog parlamenta prekinuta je i u ponedjeljak, 23. februara nakon što se gradonačelnik nije vratio poslije pauze, a odbornici su tada odbili da raspravljaju bez njegovog prisustva jer je bio predlagač tačke dnevnog reda.

Pred odbornicima će se naći 16 prijedloga izmjena regulacionih planova u gradu, a razmatraće izmeđuostalog i Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta na području grada Banjaluke.

Tagovi

Banjaluka Skupština grada Banjaluka sjednica

