Ninković o prekinutoj sjednici: "Očigledno da gradonačelnik nije bio oduševljen temama"

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da će vjerovatno za narednu sedmicu biti prolongirana danas prekinuta skupštinska sjednica, na kojoj je ponovo bilo određenih opstrukcija i istakao da je sve performans gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Očigledno da gradonačelnik nije bio oduševljen temama. Mogu da pretpostavim i zašto", rekao je Ninković na konferenciji za novinare.

On kaže da je očigledno da gradonačelnik nije danas planirao da nekoliko časova boravi u sali, da radi zajedno sa odbornicima i da odgovara na njihova pitanja.

Ninković je istakao da je šarena laža Stanivukovićeva priča o tome šta će se raditi negdje u gradu u narednih pet ili 10 godina i pozvao ga da se više posveti gradu, a ne samo obilasku Republike Srpske kao predsjednik Pokreta Sigurna Srpska. Odbornici Skupštine grada danas su zasjedali nešto više od sat i po, nakon čega je data pauza poslije koje se u salu vratilo samo osam odbornika.

Stanivuković je u međuvremenu održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će se raditi na privođenju namjeni napuštenih objekata, a najavio je i da grad planira izmještanje pojedinih republičkih institucija na druge lokacije kako bi se rasteretio gradski centar. On je rekao i da grad planira uvođenje tramvajske linije koja bi povezivala Laktaše i Banjaluku i dodao da će se o tome razgovarati sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem.

Stanivuković je dodao da je planirana izgradnja novog trga u naselju Lazarevo, kao i izmještanje stočne pijace na drugu lokaciju.